NWO zoekt innovaties voor wind- en zonne-energie

NWO heeft een call for proposals gelanceerd rondom ‘Innovaties voor wind- en zonne-energie’. De focus van de call ligt op maatschappelijk gedragen oplossingen die leiden tot efficiëntie en reductie en tot circulariteit. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 28 januari 2021 en voor volledige aanvragen 1 juni 2021.

De call is erop gericht om onderzoek te stimuleren naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie, waarvan de maatschappelijke opgave een integraal onderdeel is.Hij stimuleert onderzoek naar nieuwe materialen, innovatieve devices, processen en ontwerpen voor productie-installaties. Hierbij ligt het accent voor windenergie vooral op offshore toepassingen en voor zonne-energie op toepassingen in de gebouwde omgeving.

Circulariteit

Op het gebied van circulariteit richt deze call zich op het ontwikkelen van innovatieve (circulair ontworpen) materialen en technieken om windturbine- en zonnestroomsysteemcomponenten te hergebruiken. De twee hierboven genoemde thema's vormen gezamenlijk de technische opgave. Het is echter essentieel dat de innovaties niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk haalbaar zijn (de maatschappelijke opgave). Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, of door ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen worden ontwikkeld op een manier waarbij de beoogde eindgebruiker wil investeren in een duurzamere toekomst. Elk voorstel dient daarom een technische en een maatschappelijke opgave te adresseren.

Maxima

Deze call for proposals valt onder een missielijn binnen het financieringsprogramma van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). De call valt binnen de missie voor Energietransitie binnen de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Klimaat en Energie. Voor deze call for proposals is een totaalbudget van 5 miljoen euro beschikbaar. Het plafond voor beide onderzoekslijnen is 2,5 miljoen euro. Voor een project kan minimaal 750.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro worden aangevraagd.

Meer informatie geeft Abeer Hossain, T06 82 14 14 75, email kic-materials2020@nwo.nl