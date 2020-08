World Standards Week over thema ‘Digitale transformatie’

Op 14 oktober is het World Standards Day. NEN organiseert in verband hiermee een hele week (12-16 oktober) met masterclasses en een talkshow die online te volgen zijn.

In deze veranderende wereld zien we, misschien meer dan ooit, de noodzaak van normalisatie. Heel veel mensen werken thuis, er wordt online vergaderd en veel events kan je volgen via livestream. NEN vormt geen uitzondering. Het viert dit jaar World Standards Day digitaal met als thema ‘Digitale transformatie’. Dit thema was al vastgesteld voor de uitbraak van het COVID-19-virus, maar sluit naadloos aan bij deze aparte tijd. En het is niet één dag, maar een hele week met een mooie afsluiting op 16 oktober.

Op maandagochtend 12 oktober opent de directie van NEN, samen met de gastheer van deze week, Rens de Jong, de viering van World Standards Week. Na de feestelijke aftrap zijn er per dag verschillende masterclasses, die online zijn te volgen. De masterclasses staan allemaal in het teken van ‘Digitale transformatie’.

Vrijdagochtend 16 oktober wordt de week afgesloten met een livestream van de NEN talkshow. Talkshowhost is Rens de Jong. Rens presenteert verschillende programma’s bij BNR Nieuwsradio en is vaak te zien geweest bij RTLZ. Daarnaast is hij ondernemer en richtte in 2014 het bedrijf BuzzMaster op. Ook ontving hij de titel ‘Dagvoorzitter van het jaar’.

De gasten van de NEN Talkshow die nu zijn vastgesteld zijn Art Rooijakkers, bekend van radio en televisie, Anneke Keller, hoofd Jumbo Tech Campus en Ronald Hanson, Nederlands natuurkundige, hoogleraar quantumfysica aan de Technische Universiteit Delft en wetenschappelijk directeur van QuTech.



De livestream met publiek vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur en wordt uitgezonden vanuit de Fokker Terminal in Den Haag. Houd de website in de gaten voor meer informatie over de masterclasses, data en tijden en inschrijving.



https://www.nen.nl/World-Standards-Day-2020.htm

voor World Standards Week kan al eerder door op webpagina van NEN Evenementen een aanmeldformulier in te vullen. NEN stuurt dan direct een update als er meer informatie beschikbaar is.