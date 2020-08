MRI-scan in 5 in plaats van 25 minuten (video)

Van 25 naar nog maar 5 minuten in de MRI-scanner – het is onderzoekers van het UMC Utrecht gelukt een slimme, nieuwe techniek te ontwikkelen die dat mogelijk maakt: MR_STAT. Philips en het UMC Utrecht zijn een onderzoekspartnerschap gestart om de MRI-technologie te verbeteren en volledig te commercialiseren.

Met de introductie van deze innovatieve technologie op basis van geavanceerde wiskundige algoritmen is een enkele scan voldoende. Deze ene scan levert niet alleen afbeeldingen op, maar ook kwantitatieve metingen. Radiologen verkrijgen meer - en objectievere - informatie over het weefsel via MR-STAT en patiënten brengen beduidend minder tijd door in de MRI-scanner. De technologie is toepasbaar op bestaande MRI-scanners, waardoor andere ziekenhuizen deze ook kunnen gaan gebruiken. In de toekomst kunnen MR-STAT MRI-onderzoeken voor alle patiënten sneller, persoonlijker en nauwkeuriger worden.

Universitair hoofddocent dr. Alessandro Sbrizzi bedacht het MR-STAT-algoritme in samenwerking met prof. dr. Nico van den Berg (voorzitter van de Computational Imaging-groep van het UMC Utrecht). "Op basis van de feedback van klinische onderzoeken zijn we er sterk van overtuigd dat deze technologie een enorme waarde kan hebben in de kliniek", zegt Van den Berg. "We zijn erg blij met deze samenwerking en kijken ernaar uit om deze technologie in de nabije toekomst met meer klinische partners te versnellen." Joland Rutgers, Research and Development Leader voor MR bij Philips vult aan: "Bij Philips richten we ons op het ondersteunen van zorgaanbieders om de eerste keer de juiste diagnose te stellen door middel van klinisch relevante en intelligente diagnostiek. Met deze snelle kwantitatieve en enkelvoudige acquisitietechnologie, verbeterd met AI, zal MR-STAT een cruciale rol spelen bij het leveren van de beste diagnostische resultaten tegen een betaalbare prijs, waarvan zowel zorgverleners als hun patiënten profiteren."