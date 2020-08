Virgin Galactic onthult ontwerp hogesnelheidsvliegtuig

Virgin Galactic heeft het eerste stadium van het ontwerp voor de bouw van zijn hogesnelheidsvliegtuigontwerp aangekondigd. Ook ondertekende het bedrijf een niet-bindend Memorandum of Understanding (MOU) met Rolls-Royce om samen te werken bij het ontwerp en de ontwikkeling van motoraandrijvingstechnologie voor hogesnelheidsvliegtuigen voor commerciële vliegtuigen.

Onder toezicht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA werkt Virgin Galactic samen met Rolls-Royce verder aan het ontwerp. Rolls-Royce leverde eerder ook al de motoren van de Concorde. Eerder ondertekende NASA ook al een Space Act-overeenkomst met Virgin Galactic om samen te werken op het gebied van hogesnelheidstechnologieën.Het nieuwe vliegtuig gaat ruimte bieden aan 9 tot 19 personen en krijgt een ontwerp met een delta wing, net als de Concorde. Het zou kunnen vliegen op ruim 18 km (60.000 ft) hoogte en een snelheid van mach 3 moeten halen. De cabines in het vliegtuig zijn flexibel en kunnen worden ingedeeld naar wens van de klant. Virgin Galactic wil ook een voorloper zijn in het gebruik van duurzame brandstof en claimt duurzame technologieën en technieken te integreren in het vliegtuigontwerp. Het vliegtuig zou opstijgen en landen zoals elk ander passagiersvliegtuig en zou naar verwachting integreren in de bestaande luchthaveninfrastructuur en het internationale luchtruim over de hele wereld.De Mission Concept Review had als conclusie dat het team door mag naar de volgende fase van het ontwerp, die bestaat uit het definiëren van specifieke systeemarchitecturen en -configuraties en het bepalen van de materialen die bij het ontwerp en de fabricage van het vliegtuig moeten worden gebruikt. Het team zal ook werken aan de belangrijkste uitdagingen op het gebied van thermisch beheer, onderhoud, geluid, emissies en economie die routinematige hogesnelheids commerciële vluchten met zich mee zouden brengen.