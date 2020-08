Reuzenrad 2.0 (video)

Ontwerpbureau NorthernLight, ingenieursbureau KCI The Engineers, technologiebedrijf Bosch Rexroth en staalconstructiebedrijf Hillebrand hebben samen een nieuw soort reuzenrad ontworpen.

De Spiral Tower is de eerste klimaatneutrale uitzichttoren in de wereld met geïntegreerde zonnepanelen, verticale tuinen en een windmolen op de top. De toren is duurzaam en heeft een laag energieverbruik. De constructie is gemaakt van lichtgewicht staal met circulaire materialen. De Spiral Tower wordt gestuurd door een intelligent regelsysteem dat energieverbruik en onderhoud vermindert - en de efficiëntie maximaliseert.



Het principe van de toren is gebaseerd op elektrische auto's. Rondom de toren cirkelen cabines omhoog, iedere cabine heeft een eigen elektromotor. Waar een auto energie opslaat van het remmen, wordt hier energie opgeslagen tijdens de neerwaartse beweging van de cabine. Deze energie wordt vervolgens gebruikt wanneer de cabine weer omhoog gaat. Mocht dit niet afdoende zijn, dan kan er gebruik worden gemaakt van duurzame energie uit de zonnepanelen of de windmolen. Doordat iedere cabine een eigen aandrijving heeft, is het niet nodig dat er lege cabines de lucht in gaan. Het aantal cabines kan worden afgestemd op hoe druk het is.



"De ramen van de cabines bieden augmented reality-informatie over de stad, de geschiedenis, stedelijke innovaties en duurzame initiatieven", stelt Peter Slavenburg, directeur van NorthernLight, het ontwerpbureau achter het concept, tot slot.