Ruimtevliegtuig Dawn Mk-II Aurora stopt alleen om te tanken

Het Nederlands/Nieuw-Zeelandse ruimtevaartbedrijf Dawn Aerospace onthulde deze week ruimtevliegtuig Mk-II Aurora waarmee het bedrijf satellieten wil lanceren. De Mk-II Aurora is Dawn Aerospace’s tweede raketaangedreven vliegtuig. Het vliegt naar de rand van de ruimte, op 100 kilometer hoogte, alvorens autonoom terug te keren naar de start-/landingsbaan. Daar moet het toestel tanken en kan het binnen een paar uur een nieuwe ruimtevlucht maken.

"De Mk-II Aurora zal het eerste voertuig ter wereld zijn die dit kan" aldus Jeroen Wink, medeoprichter en CEO van Dawn Aerospace. "De Aurora belichaamt een grootse stap voorwaarts op het gebied van ruimtevaart. Door honderden tot duizenden ruimtevluchten uit te voeren met slechts één voertuig, hebben wij geen kostbare fabrieken nodig om satellieten te lanceren. Met een kleine vloot van ruimtevliegtuigen kunnen wij dagelijks en wereldwijd satellieten lanceren. Zonder dat grote delen van de raket in de zee storten, zoals bij reguliere raketlanceringen."



De Mk-II Aurora wordt gebruikt om de technologie te testen die nodig is voor dagelijkse ruimtevluchten. De Aurora is slechts een schaalmodel met een bescheiden laadvermogen. Ondanks dat het laadvermogen te klein is voor een zogeheten tweede trap, is het wel voldoende om wetenschappelijke experimenten mee te nemen naar de ruimte. Het toekomstige Mk-III toestel is gebaseerd op het ontwerp van de Aurora, maar zal een stuk groter zijn. Voldoende groot om satellieten van 50 tot 100 kilo in een baan rond de Aarde te brengen met behulp van een tweede trap, die ver volgens opbrandt in de atmosfeer. Deze tweede trap beslaat zo'n 6% van het totale lanceersysteem, die voor de overige 94% herbruikbaar is.

Traditionele raketten kunnen enkel gelanceerd worden vanaf speciale lanceerlocaties en vergen een afsluiting van het lokale luchtruim. Dit betekent dat tijdens een lancering van bijvoorbeeld Cape Canaveral in Florida een groot deel van het Amerikaanse luchtverkeer moet worden omgeleid. Dawn Aerospace zal haar ruimtevliegtuigen vanaf bestaande luchthavens opereren onder bestaande luchtvaart regelgeving en certificering.



"De operationele en logistieke uitdagingen rond een ruimtevlucht zijn welhaast net zo groot als de technische uitdagingen van het voortuig zelf", zegt Tobias Knop, medeoprichter en operationeel directeur. "Het bouwen van kleinere en goedkopere rakketen, zoals menig bedrijf probeert te doen, lost dus ook maar de helft van het probleem op."



Op dit moment werkt Dawn Aerospace nauw samen met de Nieuw Zeelandse Luchtvaart Authoriteit (CAA/Civil Aviation Authority) en het Nieuw Zeelandse Ruimtevaart Agentschap (NZSA) om dit mogelijk te maken. CAA en NZSA hebben een vooruitstrevend systeem van wet- en regelgeving op het gebied van lucht en ruimtevaart. Dit stelt Dawn Aerospace in staat om het concept te ontwikkelen en te testen.

Eerder dit jaar heeft Dawn Aerospace een overeenkomst getekend met het lokale bestuur van het Waitaki district in Nieuw-Zeeland om test vluchten vanuit de luchthaven van Oamaru te laten plaatsvinden. Dawn Aerospace is in overleg met meerder luchthavens in Nieuw Zeeland, Europa en de Verenigde Staten om in de toekomst wereldwijd te kunnen opereren.



In December 2018 heeft Dawn Aerospace een investering van 2M Euro opgehaald bij een viertal investeerders waaronder InnovationQuarter, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Naast de ontwikkeling van het ruimtevliegtuig is Dawn Aerospace ook actief op het gebied van milieuvriendelijke aandrijving voor satellieten, waarbij het ook door het Netherlands Space Office (NSO) en het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA) ondersteund wordt. Onder de klantenkring van deze technologie behoord ook het Amsterdamse bedrijf Hiber, dat in 2019 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot Nationaal Icoon is bestempeld.



De testvluchten zullen aan het eind van dit jaar van start gaan. Voor de eerste fase van het test programma zal de Aurora door traditionele straalmotoren worden aangedreven. Raketaangedreven vluchten, waarbij ook wetenschappelijke experimenten naar de rand van de ruimte zullen vliegen, zijn voorzien voor 2021.



Het grafisch ontwerp voor de Aurora komt van grafisch design bureau Loop Studios in Praag. Dit ontwerp kwam als winnaar uit de bus van de ‘paint my plane' ontwerpwedstrijd die Dawn Aerospace eerder dit jaar had uitgeschreven.