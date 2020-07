CWB en FalconForce streven samen naar digitale weerbaarheid

Het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB) in Eindhoven en FalconForce in Utrecht gaan samenwerken tegen cybercriminaliteit. FalconForce levert technische diensten op het gebied van digitale veiligheid voor bedrijven wereldwijd. Het CWB richt zich op alle ondernemingen in de high tech- en maakindustrie in Nederland. Ze delen bijvoorbeeld informatie en kennis waarmee bedrijven zich beter kunnen wapenen.

Een breed spectrum van partners steunt het CWB in haar streven om de digitale weerbaarheid van haar participanten te vergroten. "FalconForce deelt onze ambitie om elke dag veiliger te maken dan gisteren", zegt directeur Alexis Barron. "Ze is gespecialiseerd in veilige interactie tussen mens en machine en kan onze partners helpen om digitale indringers buiten de deur te krijgen of te houden."



Gert-Jan Bruggink van FalconForce: "FalconForce helpt organisaties hun technische security naar een hoger niveau te tillen en daarmee de weerbaarheid tegen cyberaanvallen. Daarvoor voeren we diverse hoogwaardige tests uit en bouwen defensieve capaciteiten. Wij geloven dat kennis over digitale veiligheid toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor iedereen. Hierdoor kan men op een veilige manier deelnemen aan de digitale samenleving, waar en wanneer dan ook. Helemaal in en rondom de Brainportregio, waar veel midden- en kleinbedrijven behoren tot de leveranciersketen van diverse grote bedrijven. Wij zien het CWB als een geweldig initiatief om met elkaar een weerbare digitale samenleving te creëren. Door samen te werken, zijn wij in staat om onze kennis en expertise ook te delen met bedrijven die hun eerste stappen willen zetten tegen cyber risico's."

Diensten en trainingen

FalconForce heeft samen met het CWB een set aan diensten ontwikkeld om de leden te ondersteunen. Ook verzorgt het bedrijf via het CWB vakinhoudelijke webinars en trainingen. Aangesloten organisaties kunnen via het CWB contact opnemen met FalconForce.