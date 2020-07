Europa's grootste zonvolgende drijvende zonnepark ligt in Rotterdam (video)

Op het Kralingse waterbekken van Evides Waterbedrijf is een drijvend zonnepark geopend van 1 hectare groot. Het volgt de zon, wat zorgt voor een optimaal rendement.

Het park is aangelegd door Floating Solar. Directeur Kees-Jan van der Geer: "Omdat de installatie met speciale sensoren de zon kan volgen, wordt zoveel mogelijk zonnekracht effectief benut. Het meedraaien gebeurt met lieren. Sensoren meten de sterkte van de zon, de windkracht en andere parameters en zorgen voor een optimaal resultaat aan duurzame energie." De 4787 panelen hebben een jaaropbrengst van 2 miljoen kWh. Dit is genoeg voor 650 huishoudens. "De omvang van zo'n zonnepark is vooralsnog uniek in Europa."

Evides heeft als voorwaarde gesteld dat de energieopwekking geen impact heeft op de waterkwaliteit in het bekken. Dat is gevuld met voorgezuiverd rivierwater en gebruikt Evides voor de drinkwaterproductie. Van der Geer: "Om het waterleven niet te schaden is het systeem zo open als mogelijk gehouden. En de materialen zijn zo gekozen dat er geen ecologische schade of afgifte van ongewenste stoffen kan ontstaan."

In een eerder stadium heeft Floating Solar de stormbestendigheid getest bij de Maasvlakte: