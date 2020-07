Wat Kickstarter voor je kan doen: 1 miljoen euro in 3 uur

De Belgische startup The Toadi Order plaatste onlangs een grasrobot op Kickstarter. Het gevolg? In 14 minuten haalden ze hun funding-doel en in minder dan 3 uur haalden ze 1 miljoen euro aan grasrobots op.

Toadi zal nog tot eind juli te vinden zijn op het crowdfunding platform, dat enthousiaste ‘backers' (steunbetogers) toelaat om jonge startups te steunen bij het tot leven wekken van hun innovatieve project. Het voordeel voor de startups is dat de backers vooraf betalen en de levering pas na de afgesproken periode verwachten. De backers krijgen korting in ruil voor hun vroegtijdige steun. Maar succes is niet voor iedereen weggelegd. Er komt een overvloed aan projecten op het platform en de meeste halen maar weinig op.



Toadi is een autonome robot die je gras kan maaien en je terrein kan bewaken. Je hoeft geen perimeter kabel te installeren en Toadi rijdt rond obstakels in plaats van er tegen, zoals de klassieke grasrobot dat doet. Hij gebruikt artificiële intelligentie en computer visie, vergelijkbaar met de technologie van Tesla.

Maïszetmeel

Toadi is de eerste robot van The Toadi Order. Oprichters Wesley Lorrez en Mike Slembrouck hebben een visie met de onderneming. "De transitie naar een duurzame wereld versnellen aan de hand van werker robots". "Met Toadi zijn we goed op weg" zegt Wesley Lorrez. "Ze wordt lokaal geproduceerd aan de hand van 3D printing en bestaat voor 81% uit maiszetmeel. Toadi kan op heden gras afrijden en ook bewaken tijdens de nacht". Dit is nog maar het begin. De toekomstige robots gaan moestuinen kunnen onderhouden of afval die door de mens werd achtergelaten opruimen.