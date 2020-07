Doorrijden tijdens wegwerkzaamheden dankzij composieten hulpbrug

Samen met FiberCore Europe, Civiele Technieken deBoer en Rijkswaterstaat heeft aannemingsbedrijf KWS een slimme, tijdelijke brug ontwikkeld die op de rijbaan wordt geplaatst bij wegwerkzaamheden. Het verkeer rijdt over de lichtgewicht, demontabele ‘Hugo' (Hulpbrug bij Groot Onderhoud) terwijl de werkzaamheden onder de brug worden uitgevoerd.

De hulpconstructie wordt als ‘verticale fasering' over het werkvak geplaatst waar de werkzaamheden plaatsvinden. Bovenlangs (over de brug) rijdt het verkeer met een snelheid van 50 km/uur over de rijbaan waaraan wordt gewerkt. Dit voorkomt omleidingen en opstoppingen op het omliggende wegennet. Ook betekent het dat de werkzaamheden geen belemmering zijn voor hulpdiensten en dat zij van de bestaande aanrijroutes gebruik kunnen maken. Voor de wegwerkers betekent de hulpconstructie een veilige, fysieke scheiding tussen de verkeersstroom en hun werkomgeving. De werkomgeving heeft een maximale werkhoogte van twee meter.

De basis voor het prototype is een permanente composiet verkeersbrug waarvan Fibercore er in Nederland zo'n 100 plaatste. De hulpbrug is geschikt voor het vervangen en de renovatie van voegovergangconstructies, groot onderhoud aan viaducten en bruggen, het aanbrengen, herstellen of vervangen van duikers (waterhuishoudkundig en/of ecologisch), als tijdelijk ecoduct of als verbinding voor hulpdiensten of OV-busbanen. Na het testen van het prototype zijn inmiddels twee volledige hulpbruggen beschikbaar.