FME: 'Innovatie kan zorgen voor forse CO2-reductie' (video)

Een studie van de consultants Royal HaskoningDHV en PDC toont aan dat de Nederlandse industrie met de toepassing van innovatieve, energiebesparende, technieken de komende vijf jaar tenminste 3 Mton CO2-uitstoot kan besparen. De studie is uitgevoerd in opdracht van FME en VEMW die in dit kader samenwerken in ‘Project 6-25’. Uit de studie blijkt dat de grootste CO2-winst te behalen is met technieken op gebied van warmte-integratie, ICT en flexibiliteit.

Er kan op grote schaal energie worden bespaard door simpelweg efficiënter te werken, blijkt uit de studie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé: "De industrie blijkt bijna 1 Mton aan CO 2 -besparing snel te kunnen realiseren door slim gebruik van sensoren, data en kunstmatige intelligentie. Voor deze toepassingen zijn geen grote ingrepen in je fabriek nodig."

Daarnaast liggen er kansen bij terugwinning van restwarmte op lagere temperaturen, warmtepompen voor hogere temperaturen, hybride boilers, energie efficiënte magneetkoppelingen en predictive maintenance. Maar liefst 80% van mogelijke CO 2 -besparingen in de komende vijf jaar zit in vergroting van efficiency.

