Innovatieve overbrenging voor industriële robots

Promovendus Philipp Eisele van de Technische Universiteit Graz heeft een compacte overbrenging met intelligente sensortechnologie ontwikkeld. De nieuwe overbrenging maakt een tweemaal hogere overbrengingsverhouding mogelijk als traditionele tandwieloverbrengingen – en nieuwe, slimme diensten.

In het kader van zijn masterscriptie aan de TU Graz ontwikkelde Eisele in 2019 een concept voor een cobot. Dit concept heeft hij als doctoraalstudent aan het Instituut voor Productietechniek (IFT) van dezelfde universiteit verder ontwikkeld. Het resultaat is de ‘Smart Gear', een innovatief en inmiddels gepatenteerd aandrijfsysteem, dat momenteel als prototype aan de tand wordt gevoeld en een keerpunt in de aandrijftechniek zou kunnen betekenen.

Kleiner, lichter en goedkoper

Het innovatieve overbrengingsprincipe maakt transmissieverhoudingen mogelijk, die twee keer zo hoog zijn als bij vorige coaxiale tandwielen. Eisele gebruikt hiervoor zuigers voor de koppeloverdracht in plaats van roterende tandwielen. Behalve een tweemaal zo hoge overbrengingsverhouding in vergelijking met conventionele reductoren maakt het gepatenteerde systeem het mogelijk tegelijkertijd het koppel te verhogen. Hierdoor worden grootte en dus het gewicht gehalveerd ten opzichte van bestaande reductoren zonder dat dit ten koste gaat van het effect. "In de praktijk betekent dit dat de aandrijvingen kleiner, lichter en goedkoper worden", vat Eisele de voordelen samen.

Sensortechnologie en nieuwe diensten

Het Smart Gear-prototype bestaat uit staal en aluminium. De structuur is modulair en de afzonderlijke componenten kunnen daarom goedkoop in grote aantallen worden gemaakt. Door middel van verschillende combinaties ontstaat een breed scala producten voor een groot bereik. Maar de grootste kracht van Smart Gear ligt in de beschikbare ruimte in de behuizing, omdat de tandwielen ontbreken. Eisele: "We kunnen de lege ruimte gebruiken voor intelligente sensortechnologie om volledig nieuwe diensten mogelijk te maken." De apparatuur kan bijvoorbeeld worden aangesloten op clouddiensten of lokale bedrijfsnetwerken, waardoor bedrijven naast het mechanische systeem ook de prestatiegegevens en de transmissiestatus kunnen bewaken, zodat ze hun productieprocessen efficiënt kunnen beheren.

Betaalmodellen

Bovendien opent de netwerkkoppeling van de apparatuur nieuwe bedrijfsmodellen die kunnen worden gebruikt om de acquisitiekosten laag te houden. Eisele noemt drie typen als voorbeeld: "Net als bij ‘pay-per-use'-modellen worden alleen de uren in rekening gebracht die de overbrenging in bedrijf is. In feite betaalt het bedrijf alleen voor de werkelijke gebruiksduur. Het systeem maakt ook voorspelbaar onderhoud mogelijk. Dit maximaliseert de ‘uptime' en verlaagt de kosten voor het bedrijf. Bovendien kan het maximale vermogen door middel van software worden beperkt en naar behoefte worden ontgrendeld, waardoor een vermogensupgrade mogelijk is zonder dat de versnellingsbak hoeft te worden vervangen."

Partners

Met dit businessmodel won Smart Gear in 2019 de twaalfde editie van de Start-Up Garage - een samenwerkingsproject tussen de TU Graz en de universiteit van Graz dat studenten opleidt tot de ondernemers van morgen - en trok zo ook investeringen aan. De productie van de nulserie staat gepland voor dit jaar; de eerste gesprekken met robotfabrikanten en bedrijven uit de maakindustrie die Smart Gear in hun producten willen integreren, zijn al aan de gang. Eisele denkt al een stap vooruit. Hij wil de productie nog rendabeler en efficiënter maken door gebruik te maken van innovatieve productieprocessen en nieuwe materialen.