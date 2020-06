Wereldkampioen Green Team Twente onthult één van de efficiëntste waterstofauto’s ter wereld (video)

Green Team Twente heeft zijn waterstofauto Aurora 3 gepresenteerd. De wereldkampioenen bouwden ook dit jaar weer één van de zuinigste auto’s ter wereld.

Een waterstof auto, je ziet ze nog maar weinig rijden. Juist daarom vinden de studenten het belangrijk om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Met een video (zie onderaan dit bericht) nemen ze de kijker mee op een reis door hun jaar dat eindigde met de onthulling van de waterstofauto. De groene bolide is de nieuwste versie van de waterstofauto's die het team heeft gemaakt. Het doel aan het begin van het jaar was om de auto nog betrouwbaarder te maken dan vorig jaar, de auto beter te begrijpen, de componenten in de auto beter bereikbaar te maken en om daarnaast de efficiëntie te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Balken vervangen schotten

Er is gekozen om de vorm van vorig jaar te behouden. Deze vorm is twee jaar geleden ontworpen en is nog steeds optimaal. Om vervorming van de auto tegen te gaan, wat voorheen opspeelde wanneer iemand in de auto ging zitten, zijn er twee balken geplaatst die door de gehele structuur over de bodem lopen. Door het gebruik van de balken konden een aantal schotten uit de vorige structuur verwijderd worden. Hierdoor zijn alle componenten die in de auto worden geplaatst een stuk makkelijker bereikbaar. Daardoor is alles overzichtelijker en wordt het maken van kleine aanpassingen veel eenvoudiger. Een groot aantal van de kleinere componenten in de auto is 3D-geprint waardoor het gewicht van de auto daalt wat resulteert in een efficiëntere auto.

Compacter waterstofsysteem

Naast dat de componenten in de auto een nieuwe indeling kregen, is dit ook gedaan met het waterstofsysteem. Deze is opnieuw ingedeeld, zodat het overzichtelijker wordt en minder ruimte inneemt. Het hart van de auto, namelijk de elektrische componenten, is ook grondig aangepakt. Een groot deel van de ontwerpen is dit jaar herzien om zo alle onderdelen optimaal met elkaar te laten samenwerken en communiceren.



In de cockpit zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar. Meest opvallend is het scherm dat tijdens de race wordt gebruikt om de real-time driving strategy naar de bestuurder te communiceren. Dit is een verbetering gezien nu tijdens de race de strategie live veranderd kan worden doormiddel van een database die vooraf is opgesteld. Ook opvallend is het nieuwe design van het stuur, dit is opnieuw ontworpen zodat de vorm goed in de handen valt. Daarbij is de indeling van het stuur vereenvoudigd zodat de bestuurder zijn/haar ogen makkelijker op de weg kan houden.

Hub motor

De aandrijving van de wielen gebeurt in de Aurora 3 op een nieuwe manier. Eerder werd dit gedaan door vier elektromotoren maar nu door één hub motor. De hub motor is in samenwerking met een van de partners van Green Team op maat gemaakt voor de Aurora 3.

Online event Hydrogen Next



Dit jaar kon het team zijn wereldkampioenstitel niet verdedigen vanwege Covid-19. Green Team Twente organiseert ter vervanging het online evenement Hydrogen Next. Daar toonthet team de ontwikkelingen en de mogelijkheden van waterstof; een onderwerp waar we door de energietransitie de komende jaren allemaal mee in aanraking gaan komen. De hele week kan je alles te weten komen over waterstof als brandstof. Alle activiteiten zijn digitaal en toegankelijk. Meer informatie vind je op www.greenteamtwente.nl.