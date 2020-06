Kabinet leent 20 miljoen euro aan Eindhovens fotonicabedrijf Smart Photonics

Het kabinet leent 20 miljoen euro aan de Eindhovense fotonica scale-up Smart Photonics. De bijdrage is onderdeel van een financieringsronde van 35 miljoen euro.

Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer ( ). De investering is bedoeld om de kennis van het bedrijf veilig te stellen voor Nederland. Naar verluid toonden ‘investeerders uit derde landen' interesse in de scale-up, die voortkomt uit de TU Eindhoven en als zodanig voortbouwt op dertig jaar Nederlands fotonicaonderzoek.

Er wordt in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd door een consortium geleid door investeringsfonds Innovation Industries. De andere partijen zijn de BOM, PhotonDelta en KPN Ventures.

Uit de Kamerbrief:

‘Toegang van lokale ecosysteempartners tot de productiefaciliteit van Smart Photonics is van essentieel belang voor het succes van het ecosysteem. Het belang van Smart Photonics voor het ecosysteem zit met name in de rol van partner en toeleverancier voor lokale startups in fotonica. Productieproces en productontwerp met deze sleuteltechnologie zijn zo nauw met elkaar verweven dat fysieke nabijheid en face-to-face overleg tussen de ingenieurs nodig is. Juist daarom ben ik - samen met de BOM en PhotonDelta - ervan overtuigd dat dit bedrijf zijn rol in het Nederlandse ecosysteem moet blijven vervullen en het risico dat uiteindelijk de productie- en onderzoeksfaciliteiten naar elders verhuizen in dit stadium voorkomen moet worden.'

Nieuwe fabriek

De onderneming gaat het geld gebruiken om zijn productie op te schalen, de ontwikkeling van zijn fotonische integratietechnologie te versnellen en de technologie stevig in de markt zetten.