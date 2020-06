De weg inspecteren met panoramafoto’s, puntenwolken en een algoritme

Arcadis en data-analist Cyclomedia starten met digitale weginspecties. Het inspecteren wordt volledig geautomatiseerd, dankzij hoge resolutie 360° panoramafoto’s, Lidar puntenwolken en een algoritme.

Volgens de bedrijven is de kwaliteit van een automatische inspectie net zo goed als de beoordeling door een gemiddelde weginspecteur. De gevonden wegdefecten kun je via de Street Smart webviewer omzetten naar wegsegmenten van honderd of duizend meter. Zo zien wegbeheerders in een oogopslag waar wegonderhoud noodzakelijk is.

Met een combinatie van sensoren, camera's, Lidar-scanners en positioneringssystemen, brengt Cyclomedia stedelijke gebieden in kaart. CEO Frank Pauli: "Onze hoge resolutie beelden kunnen uitstekend worden gebruikt om via kunstmatige intelligentie objecten automatisch te detecteren. In dit geval betreft het wegdefecten, maar zo detecteren we bijvoorbeeld ook reclame-uitingen, verkeersborden, lantarenpalen en verkeerslichten."

Arcadis gebruikt artificiële intelligentie, dat een algoritme traint om de schades op beelden te herkennen.

De partijen zijn begonnen met de provinciale wegen en in de loop van het jaar wordt dat uitgebreid. Deze innovatie bieden de partijen ook in andere landen aan.