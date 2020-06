Veel energie te besparen bij CO2-afvang

Een onderzoeksgroep aan de Nagoya University heeft een technologie ontwikkeld die de energie die wordt gebruikt om koolstofdioxide (CO2) op te vangen uit faciliteiten zoals thermische centrales drastisch kan besparen. Tot nu toe vraagt dit een aanzienlijke hoeveelheid energie (3 tot 4 GJ / ton-CO2) of temperaturen van meer dan 100 °C.

Het onderzoek is verschenen in ACS Sustainable Chemistry Engineering.

In het conventionele proces om brandstof of chemicaliën te synthetiseren uit CO 2 en waterstofgas (H 2 ), wordt pure CO 2 opgevangen en vervolgens gemengd met H 2 voordat het wordt toegevoerd aan de reductiereactor (desorber). Het team onder leiding van Hiroshi Machida ontwikkelde nu de H 2 stripping regeneratietechnologie, waarbij H 2 -gas aan de onderkant van de desorber wordt toegevoerd. Als resultaat wordt de partiële CO 2 -druk in de desorber verlaagd, wat regeneratie bevordert en de regeneratietemperatuur verlaagt. Het uit de kop van de desorber opgevangen mengsel van CO 2 en H 2 -gassen wordt rechtstreeks naar de synthesereactor gevoerd.

De verbrandingsuitlaatgassen kunnen zo bij lagere temperaturen (85°C) dan gebruikelijk worden vervangen door CO 2 / H 2 -gas. De verdere vermindering van energie kan worden bereikt wanneer de technologie wordt gecombineerd met technologieën voor warmteterugwinning.