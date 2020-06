Slimme raamcoating bepaalt zelf of hij warmte doorlaat

TNO heeft een coating ontwikkeld die zelf schakelt tussen het doorlaten van warmte in de winter en het tegenhouden ervan in de zomer. De eigenschappen van de coating veranderen door temperatuursverandering van het glas: bij een bepaalde temperatuur wijzigt de kristalstructuur.

Pascal Buskens, principal scientist innovatieve materialen bij TNO: "Onze coating is uniek. De meeste partijen die zich met schakelbare ramen bezighouden, richten zich op elektrisch geschakelde systemen. Die zijn over het algemeen veel complexer en duurder en moeten door de gebruiker zelf geschakeld worden."

Het gebruik van de coating kan in Nederland leiden tot een energiebesparing van 22% te opzichte van commercieel beschikbare ramen, concludeert TNO uit een simulatieonderzoek. In het model werden diverse raamsoorten in een prototype woning getest onder verschillende klimatologische omstandigheden. In Nederland kan het gebruik leiden tot een totale jaarlijkse CO2-reductie van 4,5 miljoen ton.

Buskens: "Nu begint de opschaling van lab naar pilotschaal, en vervolgens de doorontwikkeling naar een marktrijp product. De verwachting is dat de ramen over 3 à 4 jaar op de markt gebracht kunnen worden. De kosten van het product zijn zeer laag in vergelijking met andere (schakelende) glascoatings. Onze inschatting is dat een terugverdientijd van 7 jaar mogelijk zou moeten zijn, en dat is vergelijkbaar met zonnepanelen."