Miljoeneninvestering in R&D faciliteiten voor duurzame kunststoffen

Senbis in Emmen gaat de komende drie jaar een testfaciliteit ter waarde van 5,5 miljoen euro bouwen voor de ontwikkeling van duurzame kunststoffen. Directeur Gerard Nijhoving: "We krijgen een indrukwekkend machinepark in handen dat opeenvolgende productieprocessen van polymeren op verschillende schaalniveaus mogelijk maakt: van grammen en kilo's tot volledige vrachtwagenladingen."

De investeringen omvatten nieuwe reactoren voor polycondensatie, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van (bio)polyesters en polyamiden, een volledig uitgeruste compounder, een nieuwe lijn voor de productie van technische monofilamenten en een uitbreiding van de analytische mogelijkheden. Een ander aandachtspunt is de ontwikkeling van filamenten en poeders voor 3D-printing.

"De kers op de taart wordt een nieuwe pilot spinmachine, met unieke mogelijkheden om zowel technische garens als textielvezels (de lage titers) te produceren. Het is een welkome aanvulling op onze huidige faciliteiten die zich richten op technische garens. De nieuwe lijn stelt ons nu in staat om textielvezels te ontwikkelen van bijvoorbeeld gerecyclede polymeren of biopolymeren. Tot nu toe waren we niet in staat om vragen op dit gebied goed te beantwoorden omdat we niet over de juiste apparatuur beschikten, ook al hadden we alle relevante kennis en analytische mogelijkheden."

De eerste machines zijn al besteld. De installatie van de machines begint later dit jaar en gaat door tot volgend jaar.

Duurzame kunststof-trend

Veel bedrijven zijn terughoudend met investeren met de huidige moeilijke economische situatie, maar SPIC geeft miljoenen uit. Nijhoving licht toe: "We hebben eerst geaarzeld, maar besloten toch door te gaan. We zijn ervan overtuigd dat de duurzaamheidstrend, die in de kunststoffensector nog maar net begonnen is, de komende jaren alleen maar sterker zal worden. Als samenleving zijn we ons meer bewust geworden van onze kwetsbaarheid, variërend van een epidemie die onverwacht opduikt, tot grote milieukwesties zoals stijgende temperaturen en natuurlijk microplastics. De komende jaren moet er veel meer worden geïnvesteerd in recycling, maar ook in biobased en biologisch afbreekbare kunststoffen. Dat bewustzijn zal blijven groeien bij consumenten, overheden, industrie en bedrijven."