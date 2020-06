Zelfklevende zonnetape - en meer opwindende gevaren uit de nabije toekomst

InfinityPV is een zelfklevende zonnetape die je op elke gewenste lengte snijdt, waarmee de spanning en het vermogen wordt bepaald. De leverancier waarschuwt: “Deze zonnecellen bouwen mogelijk een dodelijke spanning op voor lengtes boven de 10 cm, afhankelijk van de lay-out. U moet het formulier voor verklaring van klantbewustzijn downloaden, ondertekenen en naar ons verzenden voordat we dit product naar u kunnen verzenden." ‘Welkom in de wereld van bewerkbare slimme materialen in het nieuwe 150 pagina's tellende IDTechEx-rapport ‘Electronics Reshaped 2020-2040’.’

IDTechEx heeft 63 onderzoeksprogramma's op het gebied van elektronica bekeken. De meerderheid richt zich op kleding, textiel en de medische of gezondheidssector; dan volgen gebouw, campus, woning, dan vele andere sectoren. ‘Het zal de leveranciers van materialen met toegevoegde waarde verrukken en de traditionele elektronica- en elektrotechnische industrieën, waar ze worden omzeild, met afgrijzen vervullen', aldus de schrijvers.

Onderzoekers hebben batterijen, sensoren en tribo-elektronica laten zien die je in vorm snijdt en die dan nog steeds werken. Aanpasbare, stofachtige stroombronnen kunnen worden gesneden, gevouwen of uitgerekt zonder hun functie te verliezen. Fotovoltaïsch perovskiet en kwantumdots zijn veelbelovend voor fotovoltaïsche verf. In veel gevallen zijn de nieuwe technologieën niet alleen bewerkbaar, ze vervangen andere functies van dragende onderdelen tot gewone verf en gevelbekleding - twee of drie voor de prijs, ruimte en gewicht van één. Dat kan hoge marges rechtvaardigen.



