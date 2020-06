Thema Defensie Innovatie Competitie 2020: Smart Medics

Het thema voor de jaarlijkse Defensie Innovatie Competitie (DIC) is dit jaar ‘Smart Medics’. Op 2 juli aanstaande wordt een toelichting gegeven op de korporaal van Oudheusden Kazerne in Hilversum. Aanmelden voor deze toelichting kan tot 26 juni, 12u. Inschrijven is mogelijk tot 3 september.

Met de DIC daagt Defensie startups en het midden- en kleinbedrijf sinds 2009 jaarlijks uit om nieuwe ideeën te lanceren waarmee militairen veiliger of efficiënter kunnen optreden. Wie de DIC wint, krijgt niet alleen 200.000 euro om het idee verder uit te werken, maar is tevens verzekerd van de bijbehorende aanbesteding.

Smart Medics

Slimme technologie kan de gezondheidzorg voor militairen helpen verbeteren. Zo maken technologische ontwikkelingen het mogelijk op verbeterde manieren inzicht te krijgen in de gezondheid en inzetbaarheid van militairen. Dat leidt tot betere zorg onder alle omstandigheden. Verder kan technologie een rol spelen in preventie, behandeling of zorg op afstand. Ook maakt die het verloop van medische overdracht sneller en accurater.

Toelichting

Aanmelden de toelichting kan via de berichtenmodule in Negometrix of per e-mail aan M.v.oostveen.01@mindef.nl of S.Scheer@mindef.nl.

5 finalisten

De sluitingsdatum voor inzendingen is 3 september. De jury kiest vervolgens 5 finalisten. De winnaar wordt bekendgemaakt na een presentatie op 26 november.