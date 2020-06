Delftenaar lanceert alternatief voor tandwielaandrijving

Meer over

Spin-off IMSystems van de TU Delft heeft een alternatief ontwikkeld voor tandwielaandrijving: de Archimedes Drive. Uitvinder en CEO Jack Schorsch: “Het transmissiesysteem brengt efficiënter kracht over, in kleiner formaat en tegen lagere kosten. Het is een fundamenteel ander concept dan het tandwiel.”

Jaren geleden werkte Schorsch, opgegroeid in de Verenigde Staten, bij het Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa). Daar stuitte hij op het idee voor het nieuwe transmissiesysteem, maar kwam niet verder dan de theorie. Hij verhuisde naar Delft voor zijn PhD en bracht zijn idee in de praktijk. Al snel bleek het niet alleen relevant voor zijn eigen onderzoek, maar ook voor toepassing in robots.

"Een versnellingsbak zonder tandwielen", noemt Schorsch zijn uitvinding, die een oplossing biedt voor de nadelen van tandwielen. Die grijpen namelijk nooit precies in elkaar, wat leidt tot krachtverlies en onnauwkeurige bewegingen. Bovendien zijn tandwielen relatief groot en zwaar. Het nieuwe systeem werkt op basis van tractie. Rollers van gehard staal, hol van binnen en glad aan de buitenkant, rollen over elkaar heen en brengen zo kracht over via wrijving. Dat maakt het model van IMSystems kleiner, lichter, krachtiger en onderhoudsvriendelijker dan tandwielaandrijvingen. Door het ontbreken van speling zijn de bewegingen van robots bovendien nauwkeuriger en beter beheersbaar.

De maatschappelijke waarde

Op de boerderij waar Schorsch opgroeide, stond hij iedere dag vroeg op om maiskolven te plukken. "Zulk arbeidsintensief werk kunnen robots prima van ons overnemen. Die doen dat ook nog eens sneller en nauwkeuriger dan mensen, en dat maakt producten goedkoper. Zo stellen robots ons in staat om ander werk te doen, en geven ze de mens uiteindelijk meer vrijheid." Zijn ideaal is dan ook dat mensen niets meer hoeven doen vanuit noodzaak, maar alleen nog maar uit intrinsieke motivatie.

De Archimedes Drive is een belangrijke stap in de richting van dat streven. Met de rolleraandrijving kan een productierobot namelijk tot veertig procent meer arbeid verrichten in dezelfde tijd. Niet alleen standaard fabrieksrobots en -motoren, maar ook meer specialistische robots zoals bijvoorbeeld chirurgen gebruiken, worden dankzij de rolleraandrijving krachtiger, efficiënter en specifieker toepasbaar. Schorsch: "Daarmee heeft de Drive een grote impact op de hele maakindustrie."