FME: 'Technologische industrie aan vooravond recessie'

In het derde kwartaal van dit jaar krijgt 72 procent van de bedrijven te maken met een fikse omzetdaling en voor 53 procent van de bedrijvenduren die tot volgend jaar. Dat stelt FME aan de hand van onderzoek.

De belangrijkste oorzaak van de teruglopende omzet is vraaguitval. Het betreft hier vooral bedrijven in de midden- en kleine industrie (mki).

Het herstel van de industrie zal nog lange tijd op zich laten wachten. Hoewel bedrijven er alles aan doen om ontslagen te voorkomen, zijn personele maatregelen waarschijnlijk niet te vermijden. Dat gaat in eerste instantie om het afbouwen van de flexibele schil en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Uit de crisis innoveren

"Er is maar één weg uit de crisis: innovatie. Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren. Maar door de langdurige omzetdaling en de verder verslechterende liquiditeitspositie, dreigt driekwart van de bedrijven noodgedwongen op de innovatieve rem te trappen. Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun concurrentiepositie en die van heel Nederland", zegt voorzitter Ineke Dezentjé.

Daarom roept FME de overheid op om de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) flink te verruimen. De WBSO is een loonkostensubsidie, waarbij lagere loonheffing voor medewerkers die R&D-werk verrichten en nieuwe innovatieve producten en productieprocessen ontwikkelen, betaald hoeft te worden.

Groeifonds snel inzetten

Daarnaast moet het vorig jaar opgetuigde ‘Groeifonds', waarmee het kabinet innovatie wil stimuleren, snel ingezet worden. Sinds de coronacrisis staat het fonds ‘on hold', dat is funest. In omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk zijn ze volop bezig met grootschalige investeringen in talent en innovatie. Dezentjé: "We kunnen echt niet achter blijven. Dan krijgen we na de crisis nóg een klap, omdat onze concurrentiepositie enorm is aangetast. Met name de midden- en kleine industrie (mki) heeft een duw in de rug hard nodig."

Uit het onderzoek van FME blijkt dat een groot deel van de ondernemers de overheid vraagt hen te helpen bij de mogelijkheid tot innoveren. Ook moet alles gedaan worden om talent binnenboord te houden en medewerkers waarvoor tijdelijk minder werk is, bij- en om te scholen. Dat kan via een verlenging van de NOW-regeling en daarna een Deeltijd WW.