Bedrijven steeds digitaler maar investering in cybersecurity neemt niet toe

Europese organisaties maken steeds meer gebruik van digitale technologieën maar de budgetten voor cybersecurity nemen niet toe. Dit blijkt uit het Thales European Data Threat Report van 2020 waarvoor 509 Europese executives ondervraagd zijn.

Complexiteit belemmert gegevensbeveiliging

Zorgen over quantum computing

Budget gegevensbeveiliging.

Thales deed onderzoek onder bedrijven uit de UK, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De ondervraagden gaven aan dat bijna de helft van alle gegevens van hun bedrijf in de cloud is opgeslagen (46 procent van alle gegevens), en 43 procent van die gegevens is gevoelig. Naarmate meer gevoelige gegevens worden opgeslagen in cloudomgevingen, nemen de risico's op het gebied van gegevensbeveiliging toe. Toch is de mate van gegevensversleuteling en gebruik van tokens laag. Alle ondervraagden zeggen dat ten minste een deel van hun gevoelige gegevens in de cloud niet versleuteld is. 54 procent van de gevoelige gegevens die in cloudomgevingen zijn opgeslagen, is versleuteld door encryptie en 44 procent wordt beschermd door middel van tokens. Maar geen enkele organisatie is immuun voor internetaanvallen. 48 procent van de Europese respondenten zegt ooit een aanval te hebben meegemaakt en 28 procent in het afgelopen jaar.Naarmate meer gegevens naar de cloud migreren, wordt de beveiliging complexer. Europese bedrijven gebruiken meerdere IaaS- en PaaS--omgevingen, evenals honderden SaaS -applicaties (IaaS - Infrastructure as a Service; PaaS - Platform as a Service; SaaS - Software as a Service). 80 procent van de Europese organisaties gebruikt meer dan één IaaS-leverancier, 81 procent heeft meer dan één PaaS leverancier, en 29 procent heeft meer dan 50 SaaS-applicaties te beheren.De ondervraagden beschouwen complexiteit als de grootste belemmering voor de invoering van gegevensbeveiliging (40 procent). Andere belemmeringen zijn: te weinig budget, druk om impact op de bedrijfsprestaties en -processen te vermijden, te weinig personeel, te lage prioriteit.De respondenten maken zich ook zorgen over de toekomst met quantum-computing. In feite zijn bijna alle (93 procent) respondenten bezorgd dat quantum-computing gaat leiden tot aanvallen die gevoelige data blootleggen. Bovendien verwachten zeven op de tien (69 procent) Europese organisaties dat quantum-computing cryptografische versleuteling in de komende vijf jaar gaat beïnvloeden.38 procent van de Europese organisaties zijn van plan om in het komende jaar meer geld uit te geven aan gegevensbeveiliging. Voor 42 procent blijft het budget hetzelfde en 20 procent gaat minder uitgeven.Bekijk het rapport van Thales: https://cpl.thalesgroup.com/euro-data-threat-report