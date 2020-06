Nationale Techniekdag moet jongeren en zij-instromers enthousiasmeren

Op 5 maart 2021 vindt de eerste editie van de Nationale Techniekdag plaats. Dit moet de grootste landelijke feestdag voor de techniekbranche worden, waar iedereen bij aan kan sluiten.

Nationale Techniekdag is opgezet door de sociale onderneming Impact Days en wordt een jaarlijks terugkerend initiatief. De bedoeling is dat techniekbedrijven door heel Nederland inspirerende activiteiten organiseren, rondleidingen en kijkjes achter de schermen. In het kader van de huidige tijdsgeest, worden er ook digitale rondleidingen en webinars gefaciliteerd op www.nationaletechniekdag.nl.

Op de dag kunnen jongeren binnenkijken bij de technische bedrijven in alle soorten en maten of online kennis maken met de techniek via verschillende live streams en activiteiten. Een belangrijk doel is jongeren te enthousiasmeren om op latere leeftijd te kiezen voor een beroep in de technische sector.

Ook voor zij - instromers en herintreders

Met het doel om de toestroom van medewerkers naar de techniekbranche te vergroten, is Nationale Techniekdag ook gericht op het enthousiasmeren van zij - instromers en herintreders. Zij kunnen straks op www.nationaletechniekdag.nl interactief kennis maken met bedrijven en zien waar bij hen in de buurt activiteiten worden georganiseerd. Op een laagdrempelige manier kunnen werkzoekenden zo in contact komen met werkgevers.



"Voor veel zij - instromers is er nog altjid een drempel om een nieuwe branche in te stappen. Is het wel iets voor mij, wil het bedrijf mij wel? Op Nationale Techniekdag kan men eerst on- of offline binnenkijken bij het bedrijf, tijdens de rondleiding een praatje maken met huidige werknemers/managers. Om zo die eerste, waardevolle stap te zetten en te zeggen; Ja, de techniekbranche is iets voor mij , zegt mede - organisator Marjorie Woudenberg , tevens oprichter van de community ‘Vrouwen in Techniek'.

Complimentendag

De organisatie stelt zich verder voor dat werkgevers hun medewerkers in het zonnetje zetten. Daartoe worden vlaggetjes, taarten en buttons beschikbaar gesteld.