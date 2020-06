Nieuwe tool visualiseert veiligheid en gezondheid op het werk in de EU

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) lanceert de eerste Veiligheid en Gezondheid op het Werk (VGW) barometer. Deze interactieve tool visualiseert actuele informatie over de veiligheid en gezondheid op het werk in verschillende landen in de Europese Unie.

Indicatoren in de tool

Zelf aan de slag?

Voor het eerst wordt er gebruik gemaakt van een datavisualisatietool om alle actuele informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in Europa bij elkaar te brengen. De informatie is gebaseerd op statistieken, surveys en publieke data. De verzamelde gegevens dateren terug tot 2010 en worden regelmatig geactualiseerd.De informatie die kan worden geraadpleegd in de barometer is onderverdeeld in vier groepen indicatoren: algemene informatie, regelen van VGW, VGW-resultaten en VWG-infrastructuur. De kwantitatieve informatie uit deze tool kan handig gevisualiseerd worden door de gegevens te vergelijken, grafieken te generen, of door specifieke onderwerpen te downloaden. Dit kan voor een afzonderlijk land, of voor Europa in het algemeen. Het Europese gemiddelde wordt aangegeven door EU28.Probeer de tool uit op de website van EU-OSHA