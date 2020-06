Het waarom achter het niet dragen van mondkapjes in de werksituatie

Het dragen van mondkapjes is sinds 1 juni verplicht in het openbaar vervoer vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus. In sommige risicovolle sectoren zoals de bouw, de metaalindustrie en de afvalindustrie is het dragen van mondkapjes al veel langer gebruikelijk. Toch doen veel mensen het niet ondanks dat ze weten dat ze zich zonder mondkapje blootstellen aan schadelijke stoffen. Waarom niet?

Dr. Elroy Boers haalt in zijn blog de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek aan naar het waarom achter het wel of niet dragen van mondkapjes onder werknemers die actief zijn in risicovolle sectoren. Het blijkt dat veel mensen het dragen van de kapjes te hinderlijk vindt en dat ze zich niet druk maken om de negatieve gevolgen. Vooral omdat de negatieve gevolgen voor de gezondheid niet direct plaatsvinden. De belangrijkste factor voor het niet dragen van de mondkapjes blijkt de sociale norm te zijn: als collega’s ze niet dragen, doen ze het zelf ook niet.