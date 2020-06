Boete van 75.000 euro geëist tegen werkgever vanwege fataal liftongeval

Een werkneemster van een kledingzaak overlijdt als gevolg van beknelling tussen het lifthek en de bovenste stang van een goederenlift. De liftconstructie bleek onveilig, de werkgever had geen risico-inventarisatie gedaan en de werknemers waren niet geïnstrueerd over het veilig gebruiken van de lift.

Ernstige veiligheidsmisdrijven

In het najaar van 2017 is een werkneemster van een kledingzaak in Geldrop bezig met het verplaatsen van kleding van de eerste verdieping naar de begane grond, middels een uit 1994 stammende goederenheffer. Zij raakt met haar hoofd bekneld tussen het lifthek en de bovenste stang van de kooilift die naar beneden ging. Het slachtoffer heeft, tot het moment van ontdekking, vermoedelijk geruime tijd bekneld gezeten terwijl het volle gewicht van de kooilift op haar hoofd drukte. Bij ontdekking bleek ze te zijn overleden. Terwijl de hulpdiensten al aanwezig waren en het overlijden van de vrouw was geconstateerd, gleed de lift plots langs haar hoofd en viel op de begane grond. “Het is een groot geluk dat zich toen niemand op de begane grond onder de liftkooi bevond”, aldus de officier.

Het OM verwijt de werkgever dood door schuld en het feit dat zij haar werknemers liet werken met een ondeugdelijke lift die niet voldeed aan de Arboveiligheidseisen en zonder de benodigde veiligheidsinstructies. Tegen de werkgever eist het OM een flinke geldboete van 75.000 euro.

“Met enige regelmaat gebeuren er in Nederland ongelukken met goederenliften, goederenheffers en/of kooiliften waarbij werknemers gewond raken of erger, zoals in deze zaak, waarbij een dodelijk slachtoffer is te betreuren,” aldus de officier. “Ik zeg ongelukken, maar als je er wat beter naar kijkt, zijn het geen ongelukken maar zoals de Britten zeggen: accidents waiting to happen. Als een dergelijke goederenlift niet veilig geconstrueerd is zodat het gevaar bestaat bekneld te raken. Als door de werkgever de risico’s en de gevaren bij gebruik niet goed zijn geïnventariseerd en beoordeeld en onvoldoende maatregelen zijn getroffen om die risico’s te voorkomen en te beperken. Als werknemers niet door de werkgever voldoende zijn geïnstrueerd voor het veilig gebruiken van een dergelijke lift en het gaat op een gruwelijke wijze mis. Dan hebben we het niet over ongelukken maar over ernstige veiligheidsmisdrijven”.

Ongevallen voorkomen



Middels deze zaak wil het OM de liftbranche, werkgevers en eigenaren van goederenliften er op wijzen zo nodig doeltreffende maatregelen te nemen om ernstige situaties en ongevallen als deze te voorkomen.

De betreffende goederenheffer waar het in deze zaak om gaat werd gebruikt om kleding op, in de lift aanwezige, rails te plaatsen. De lift kon in beweging worden gebracht door de hekken te sluiten en op een in de nabijheid aanwezige knop te drukken. Waarschijnlijk heeft het slachtoffer, toen de lift al in beweging was gezet, getracht de in de lift hangende kleding te corrigeren en is daarbij met haar hoofd boven het hek in de liftschaft gekomen en bekneld geraakt.



Lees verder op https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/09/om-eist-boete-van-75.000-euro-tegen-werkgever-vanwege-dood-door-schuld-bij-liftongeval-geldrop