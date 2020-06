Groter marktaandeel voor Industrial Ethernet - terugval van de veldbus zet door en draadloze communicatie blijft stabiel

Uit het jaarlijkse onderzoek van HMS Networks naar de industriële netwerkmarkt blijkt dat Industrial Ethernet zijn marktaandeel verder heeft vergroot tot 64% van de nieuw geïnstalleerde nodes (59% vorig jaar), terwijl de veldbussen terugvallen tot 30% (35%). De toonaangevende netwerken EtherNet/IP en Profinet staan met elk 17% op de eerste plaats. Draadloze technologieën blijven staan op een marktaandeel van 6%.

Leverancier van oplossingen voor industriële communicatie en het Industrial Internet of Things HMS Networks presenteert zijn jaarlijkse analyse van de industriële netwerkmarkt, met de focus op nieuw geïnstalleerde nodes binnen de fabrieksautomatisering wereldwijd. De studie voor 2020 omvat geschatte marktaandelen voor veldbussen, industrieel Ethernet en Wireless. De geschatte groeicijfers zijn dit jaar niet meegenomen, in verband met de coronavirus-situatie.

Industrieel Ethernet stijgt, veldbussen dalen

HMS concludeert dat Industrial Ethernet marktaandeel van de veldbussen blijft afsnoepen. Industrial Ethernet is nu goed voor 64% van de wereldwijde markt van nieuw geïnstalleerde nodes in de fabrieksautomatisering (vergeleken met 59% vorig jaar). EtherNet/IP en Profinet delen de eerste plaats met elk een marktaandeel van 17%. EtherCat blijft wereldwijd goed presteren met 7% en Modbus-TCP passeert met 5% net Ethernet Powerlink met 4%.

HMS houdt rekening een terugval van de veldbus naar 30% van de nieuw geïnstalleerde nodes (vergeleken met 35% vorig jaar). Profibus is nog steeds nummer één met 8%, voor het eerst minder dan 10% van de totale industriële netwerkmarkt. De nummers twee zijn Modbus-RTU met 5%, gevolgd door CC-Link met 4%.

"We verwachten dat de industriële netwerkmarkt de komende jaren gestaag zal groeien, maar vanwege de unieke corona-virussituatie die nu wereldwijd de bedrijfsomstandigheden beïnvloed, hebben we ervoor gekozen om in onze 2020-analyse geen groeicijfers op te nemen, maar alleen marktaandelen", zegt Chief Marketing Officer Anders Hansson. "Dus als we ons dit jaar alleen richten op marktaandelen, zien we dat Industrial Ethernet de industriële connectiviteit in fabrieken blijft aanjagen, aangevoerd door EtherNet/IP en Profinet, met EtherCat als derde. Profibus is nog steeds de grootste veldbus, maar heeft marktaandeel verloren als gevolg van de continue afname van veldbussen. Een andere interessante bevinding is dat Modbus het goed blijft doen - zowel wat betreft de veldbus Modbus RTU, als de op Ethernet gebaseerde Modbus-TCP, wat aangeeft dat fabrikanten niet afzien van het toepassen van goed werkende technologieën in hun nieuwe installaties, alleen maar omdat deze al een tijd op de markt zijn."

Draadloos

Draadloze technologieën behouden een marktaandeel van 6%, waarbij WLAN nog steeds het meest populair is, gevolgd door Bluetooth. "Wireless behoudt zijn marktaandeel in een groeiende markt en dat is niet slecht, maar we verwachten dat het aandeel van Wireless in de loop van de tijd wel zal gaan groeien", vertelt Anders Hansson. "Met alle lopende activiteiten wereldwijd rond draadloze mobiele technologieën (bijvoorbeeld privé LTE/5G-netwerken) als motor voor ‘next-level' slim produceren, zal de vraag naar draadloos verbonden apparaten en machines in toekomstige minder bekabelde en flexibele automatiseringsarchitecturen toenemen."

Regionale netwerkvariaties

EtherNet/IP en Profinet zijn leidend in Europa en het Midden-Oosten met Profibus en EtherCAT als goede tweede. Andere populaire netwerken zijn Modbus (RTU/TCP) en Ethernet Powerlink. De Amerikaanse markt wordt gedomineerd door EtherNet/IP, waarbij EtherCAT wat aan marktaandeel wint. Profinet en EtherNet/IP zijn nummer één in een gefragmenteerde Aziatische markt, gevolgd door Profibus, EtherCAT, Modbus (RTU/TCP) en CC-Link/CC-Link IE Field.