Dutch Technology Week gaat digitaal: “Bijzondere tijden vragen om bijzondere DTW”

Dat er dit jaar geen fysieke Dutch Technology Week zou plaatsvinden, was al duidelijk. Maar er is wel een online-editie. Van 8 tot en met 13 juni, de oorspronkelijke data van de Dutch Technology Week, staat nu de DTW2020 Online op de agenda.

In deze bijzondere tijd is er alle reden voor een bijzondere Dutch Technology Week", zegt projectmanager Monique de Wit. "Online zetten we technologie één week lang in het zonnetje."

Er waren voor de samenwerkende partners twee belangrijke redenen voor het besluit, begin april, om DTW 2020 niet door te laten gaan, zegt De Wit. "We konden in die periode natuurlijk nog niet zo heel ver vooruit kijken, maar we voorzagen hoe dan ook problemen met grote groepen bezoekers. Juist voor een evenement als het onze is de aantrekkelijkheid voor groepen essentieel. Daarnaast vroegen we ons af hoeveel zin je zou hebben in een feestje als je het net heel moeilijk hebt gehad. Dus zelfs als alle problemen met Corona zouden zijn opgelost, was die DTW geen goed idee geweest."

Alternatieve editie

Maar het belang van technologie voor onze samenleving, al acht jaar de centrale gedachte achter de Dutch Technology Week, is misschien wel actueler dan ooit. En dus begon meteen ook het gepuzzel op een alternatieve editie. "Het voelde gewoon heel gek om DTW helemaal te skippen. Na al die jaren hard werken aan dat hoofdmerk met al zijn submerken en partners moesten we dat vuurtje gewoon brandend houden."

Dat de online-versie anders zou zijn dan de fysieke variant, dat was voor Monique de Wit, haar vaste partner Annemieke Hoefakkers en hun team, ook al direct duidelijk. "Een groot verschil met normaal is dat we nu helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Normaal gesproken leggen we dat helemaal bij de deelnemers: een open kalender, met volop regie bij de partners en organisatoren, om zo die vulkaan aan technologie zichtbaar te maken. Dat hebben we dit jaar niet. Het is géén normale DTW, die schuiven we door. Maar we zijn wel op andere manier op de radar. We willen zichtbaar blijven voor alle doelgroepen, want techniekpromotie blijft van belang, zeker nu. Ook nu ontstaan initiatieven waarin een hoofdrol is weggelegd voor technologie, innovatie en samenwerking. Kijk maar hoe we hebben leren vergaderen via Zoom, Microsoft Teams of Google Meet, maar kijk ook naar Demcon en VDL, die samen met ASML en Philips in staat bleken een nieuwe lijn met beademingsapparatuur op te starten. We blijven relevant als regio. En technologie blijft een belangrijk middel waarvoor we altijd weer nieuwe studenten kunnen gebruiken."

Podcasts en Quiz Night XL

Wat is er te beleven tijdens de digitale Dutch Technology Week? Onder meer een podcast-interview met Frits van Hout, namens ASML de trekker van het event. "We publiceren de podcast op het moment dat eigenlijk de officiële opening van de week was gepland, op maandag 8 juni. Zo kunnen we toch nog een formele aftrap doen. De andere podcast focust op het belang van het stimuleringsfonds dat in het leven is geroepen voor tech-startups binnen Brainport. We horen van de mensen achter dit fonds wat het belang ervan is en hoe de regio er gebruik van kan maken."

Ook komen de Night of the Nerds en Quiz Night XL terug, hoewel beide in een aangepaste vorm. De Wit:: "Op dinsdag zijn er vanaf half negen ‘s morgens workshops, techtalks en beroepentalks, speciaal voor het voortgezet onderwijs. Er zijn bijvoorbeeld workshops muziek programmeren en games maken. Ook is er een ‘precious plastic game', gemaakt door Fontys, over hoe je verantwoord omgaat met plastic." De Engelstalige Quiz Night XL, normaal gesproken binnen een paar dagen uitverkocht en altijd goed voor een Klokgebouw met 1200 tech-fanaten, is eveneens in een nieuw jasje gestoken. "Hoe anders het ook zal zijn, dit wordt ongetwijfeld weer een topbeleving. Hiervoor gaan we absoluut een wereldwijd publiek trekken. Julinka van Keulen doet de presentatie weer en Number 42 tekent als vanouds voor de opzet en de vragen. Ik kijk hier enorm naar uit, en ik weet zeker dat dat ook voor alle deelnemers geldt!"

Female Tech Heroes doorgeschoven naar 2021

Voor veel van de overige events, zoals het eerder al aangekondigde Female Tech Heroes, geldt dat ze worden doorgeschoven naar de editie van 2021. "Hoe het er precies gaat uitzien, dat bepalen we in de loop van het jaar. Maar dat het ook dan weer een vulkaanuitbarsting van technologie zal zijn, daar kan iedereen alvast op rekenen."