Grotere ondertiteling dankzij slim apparaatje

Meer over

Als de leeftijd vordert, gaat het gezichtsvermogen vaak steeds iets verder achteruit. Veel mensen merken dat bijvoorbeeld tijdens het tv-kijken. Een veelgehoorde klacht is dat het lezen van de ondertiteling in de loop der tijd lastiger wordt. Dankzij de superslimme VO-box van het Delftse technologiebedrijf Solutions Radio wordt de ondertiteling met een druk op de knop realtime vergroot en in een andere kleurstelling geplaatst. Om dit realtime mogelijk te maken heeft Solutions Radio verschillende innovatieve technologieën gecombineerd.

Achter de VO-box (VO staat voor Vergroting Ondertiteling) zit een vrij complexe en ingenieuze techniek. Om de ondertiteling te kunnen vergroten, moet de software eerst de ondertiteling uit het bewegende beeld ‘lezen'. Het is belangrijk dat dat snel en nauwkeurig gebeurt: de ondertiteling moet direct en foutloos worden uitgelezen en vergroot omdat deze anders niet meer gelijk loopt met de bijbehorende beelden.

Om die snelheid te kunnen garanderen, wordt een zelfontworpen OCR-oplossing (Optical Character Recognition) toegepast. Voor de nauwkeurigheid is het belangrijk dat eventuele herkenningsproblemen worden opgelost. Zo kan het voorkomen dat de software de witte letters op een witte achtergrond niet kan ontcijferen. Dat probleem wordt ondervangen door teksten met ontbrekende letters realtime te controleren met een ingebouwd woordenboek. De missende letters worden alsnog aangevuld. Vervolgens wordt de ondertiteling met behulp van software vergroot en op een donkere ondergrond geprojecteerd, waarna het geheel in het bewegende beeld wordt teruggeplaatst.

De VO-box kan de ondertiteling tot twee keer zo groot weergeven op het scherm. Bovendien kan de kijker het contrast zelf aanpassen door de kleur van de letters en/of de achtergrond te wijzigen.

Aansluiting

De VO-box wordt met behulp van een HDMI-kabel aangesloten tussen de decoder en de televisie. Ook voor Netflix, Uitzending Gemist of andere on-demand programma's die via een HDMI-signaal worden uitgezonden, wordt de ondertiteling vergroot en in het gekozen contrast weergegeven. Het apparaatje bestaat uit een box van 10x10cm en hoeft slechts eenmaal te worden ingesteld met behulp van de bijgeleverde afstandsbediening.

Upgrade naar gesproken ondertiteling

Mocht het zicht verder verslechteren, dan is de GO-box (GO staat voor Gesproken Ondertitels). De software van de VO-box krijgt in dat geval een upgrade naar de GO-versie, waarmee alle ondertiteling wordt voorgelezen.