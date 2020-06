Mimic zonnepanelen lijken op bestaand gevelmateriaal

Na jaren onderzoek, experimenteren en testen komt een nieuwe generatie zonnepanelen op de markt die onopvallend in grote oppervlakken te verwerken zijn. Deze week zijn de zonne-energie opwekkende gevelpanelen geïnstalleerd in de gevel van het hoofdkantoor van BAM in Bunnik. Ze zijn in elk formaat en kleurpatroon te fabriceren.

Mimic design

Samen met een onderzoeksteam van innovatieve kleine en grote bedrijven, en 1,1 miljoen euro subsidie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft TNO esthetisch inpasbare gevelmodules ontwikkeld die in façades van kantoren of flatgebouwen te verwerken zijn. De gevel ziet er nog steeds hetzelfde uit maar wekt nu energie op. Het biedt bedrijven ook de mogelijkheid zich te presenteren met een artistiek uitgevoerde gevel, een kunstwerk of beeldmerk.

Mimic, oftewel nabootsen, is een nieuwe generatie energie opwekkende gevelmodules die gemakkelijk zijn in te passen in de gebouwde omgeving. Zijgevels van flatgebouwen kunnen door toepassing van dit materiaal een duurzame metamorfose ondergaan. Ook biedt het corporaties de kans hun woningbestand te verduurzamen bij groot onderhoud en renovatie door deze nieuwe generatie PV-modules te installeren.

De ‘mimic design' gevelmodules worden op de markt gebracht door de uit TNO voortgekomen startup Solar Visuals, dat nauw samenwerkt met architectenbureau UNStudio en TS Visuals, een bedrijf gespecialiseerd in ontwerpen en print van grote oppervlakken, zoals in de Rotterdamse Markthal. Andere partners zijn Solar Electricity en Design Innovation Group. Voor BAM Energy Systems is het product een innovatieve aanvulling in hun aanbod van duurzame energiesystemen voor huizen en kantoren.



In de gevel van BAM is gekozen voor een baksteenmotief dat aansluit op de bestaande gevel. Vergeleken met een klassiek zonnepaneel is het rendement hier ongeveer een kwart minder. Daartegenover staat dat formaat en kleur aangepast kunnen worden aan elke gevelsituatie. Bij gevelmodules die zijn geoptimaliseerd voor kleur en opbrengst ligt de efficiency op zo'n 85% vergeleken met niet-geprinte panelen. De gevelpanelen in de BAM-gevel hebben een vermogen van 220 wattpiek (Wp) per paneel.

Minder gewicht, hogere opbrengst

TNO gaat de komende tijd uitgebreide metingen doen om de opbrengst onder verschillende omstandigheden vast te stellen en het product te verbeteren. Zo wordt er gewerkt aan het verlagen van het gewicht door het nu gebruikte glas te vervangen door kunststof. Ook zoeken experts naar manieren om de energieopbrengst te verhogen. Binnen afzienbare tijd moeten de gevelmodules in kostprijs kunnen concurreren met de meest gangbare materialen in de bouw.