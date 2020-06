Marco de Baar benoemd tot directeur Differ

Marco de Baar is voor een periode van twee jaar benoemd tot directeur van Differ, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Per medio 2020 volgt hij Richard van de Sanden op, die als groepsleider in het thema Solar Fuels verbonden blijft aan het instituut.

De Baar is sinds 2007 actief als groepsleider en vanaf 2014 als themaleider Fusion Energy en lid van het managementteam. Hij zal zich in zijn nieuwe rol met name buigen over de positionering van Differ in het nationale en internationale energieonderzoek.

De Baar studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in (1999) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op een proefschrift getiteld "Electron transport barriers in tokamak plasmas". Van 2004 tot 2007 leidde hij de operationele afdeling van Europa's grootste kernfusie-experiment Jet, waar hij verantwoordelijk was voor bedrijf en ontwikkeling van de reactor. Naast zijn positie bij Differ is De Baar hoogleraar bij de groep Control Systems Technology aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU/e. Als themaleider bij Differ was hij de Nederlandse vertegenwoordiger in Eurofusion, het Europese consortium voor de ontwikkeling van kernfusie door operatie van de Iter-reactor en voorbereiding van de demonstratiereactor Demo.

De Baar omschrijft zichzelf als een natuurkundige met sterke interesse in regeltechniek. "Een natuurkundige wil een enkel fenomeen tot in de essentie doorgronden, terwijl een regeltechnicus juist probeert een geheel systeem te beschrijven en te optimaliseren. Het zijn twee erg verschillende manieren om een probleem aan te pakken, maar enorm krachtig als je ze weet te combineren. Zo willen we het grillige plasma in toekomstige fusiereactoren begrijpen en controleren. Ik kijk ernaar uit om de combinatie van proces- en systeemdenken verder te ontwikkelen in Differ, zowel binnen het thema Fusion Energy als ook in het Solar Fuels thema."