Elektro uitgesteld naar 2021

Vakbeurs Elektro gaat niet door dit jaar. Dat maakt organisator Henk & Fred bekend. Het event is met een jaar uitgesteld en zal nu plaatsvinden in het najaar van 2021.

Elektro stond oorspronkelijk gepland voor 22, 23 en 24 september 2020 in de Beursfabriek in Nieuwegein. In maart kondigde de organisatie aan het event te verplaatsen naar 1, 2 en 3 december 2020. Nu is besloten om het event helemaal af te gelasten.

Beursmanager Matthea Kiemeney: "Elektro is de plek om je te laten informeren, adviseren en inspireren op het gebied van elektrotechniek. Het moet een leuk dagje uit zijn voor de professional. In onze beleving is het leuke er wel vanaf. De anderhalvemetermaatschappij vraagt om zoveel aanpassingen dat het laagdrempelige en toegankelijke karakter van ons beurs event daardoor compleet verdwijnt."

Alle deelnemende bedrijven zijn op de hoogte van het uitstel. Zij steunen het besluit van de organisatie en hebben aangegeven de volgende editie te willen deelnemen. De organisatie moet zich nog buigen over een nieuwe datum in het najaar van 2021. Daarnaast wordt er gekeken of er een andere manier is om elektroprofessionals met elkaar in contact te brengen.