Kansen voor bedrijven in de vermogenselektronica richting 2030

“Ondanks de uitdagingen waar het Nederlandse bedrijfsleven op de korte termijn mee geconfronteerd wordt, zijn de kansen in het veld van vermogenselektronica groot en talrijk.” Deze kansen en mogelijkheden zal professor Braham Ferreira van de UT schetsen tijdens de digitale editie van het Power Electronics event (16 t/m 18 juni).

Tijdens zijn virtuele lezing, met als werktitel ‘Power Electronics 2030: Exciting Opportunities for the Dutch Industry', duikt Ferreira vooral in de energietransitie. Volgens de professor biedt deze transitie van fossiele aandrijvingen naar elektrische vermogenselektronica flinke kansen voor Nederlandse technologiebedrijven.

Eerst schetst hij de groei in de elektronica voor het komende decennium: "Neem de vraag naar voedingsvermogen voor computers, laptops en smartphones. Die ligt per jaar op 2,1TW. We hebben uitgerekend dat de bijdrage van duurzame energie 2018-2030 in totaal 4TW per jaar zal zijn. Maar de echt grote getallen komen straks bij het elektrisch vervoer. Over deze periode zal dit 1500 TW worden door de grote productieaantallen en benodigde vermogens.

"Voor Nederlandse bedrijven zijn er diverse interessante toepassingen: elektrisch vliegen, drones, de landbouw die de stap maakt van diesel naar elektrisch. Maar denk ook aan de binnenvaart en het vervoer van containers. Er zullen meer op maat gemaakte oplossingen nodig zijn. Daar liggen de kansen voor ons."

Ferreira gaat tijdens zijn lezing ook in op de ontwikkeling van batterijen - "Batterijen worden de meest voorkomende bron en belasting van vermogenselektronicasystemen" - en wide bandgap halfgeleiders, de nieuwe vermogenstransistoren waarmee het rendement naar 99% gaat. In duurzame energiesystemen worden batterijen met pv-technologie gecombineerd. Beide zijn exponentiële technologieën volgens de professor: "De prijzen gaan snel naar beneden en de performance wordt steeds beter."

Ondanks deze technologische ontwikkelingen wil Ferreira benadrukken dat nieuwe systemen een hoge mate van betrouwbaarheid moeten hebben, een facet dat volgens de professor door mensen in de micro-elektronica wel eens wordt onderschat. En hoewel Nederland niet de schaalgrootte heeft ten opzichte van de elektronicaproductie in Azië, en er minder harde onderlinge concurrentie is, kan in de ogen van Ferreira ons land vooral profiteren van nicheproducten in de markt van vermogenselektronica.

