Nederlandse vertaling norm voor zinken deklagen beschikbaar

In februari 2020 is de herziening gepubliceerd van een veelgebruikte norm voor zinken deklagen, NEN-EN-ISO 14713-2. Deze mondiale norm is in het Nederlands vertaald en is nu te vinden in de webshop van NEN.

NEN-EN-ISO 14713-2 ‘Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie - Deel 2: Thermisch verzinken' is op een aantal punten gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Enkele kleine technische wijzigingen zijn doorgevoerd en twee nieuwe opmerkingen zijn toegevoegd aan Tabel 1 - Eigenschappen van de deklaag in relatie tot de staalsamenstelling.

• In hoofdstuk 6 ‘De invloed van de conditie van een werkstuk op de kwaliteit van de thermische verzinkdeklaag' zijn verbeteringen doorgevoerd betreffende de duidelijkheid van aanbevelingen.

• In de informatieve bijlage met voorkeursontwerpen van werkstukken voor thermisch verzinken zijn uitgebreide herzieningen doorgevoerd in de figuren, waarbij met name aandacht is besteed aan de blinde gaten.

• Aan diezelfde bijlage zijn drie tabellen toegevoegd over 1) aanbevelingen voor minimumacties bij overlappingsgebieden, 2) aanbevolen grootte en plaats van ontluchtings- en uitloopopeningen voor holle profielen en 3) aanbevolen minimumhoekafstand van ontluchtings- en uitloopopeningen voor gelaste doosliggers.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Suzanne Dietz, consultant normalisatie voor bouw, telefoon 015 2 690 384 of e-mail mb@nen.nl.