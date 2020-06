PlasticRoad ‘klaar voor marktintroductie’

Na anderhalf jaar testen, leren en doorontwikkelen, is de PlasticRoad klaar voor zijn marktintroductie. Vanaf 2021 is de industrieel geproduceerde weg op basis van gerecycled plastic commercieel leverbaar. Op de teststrook in Zwolle werd onlangs de miljoenste fietspassage gemeten.

De resultaten van de twee fietspadpilots in Zwolle en Giethoorn zijn dermate positief dat initiatiefnemers KWS, Wavin en Total deze volgende stap nu mogelijk achten. De PlasticRoad is volgens hen bestand tegen zware belasting, biedt een oplossing voor waterproblematiek bij hevige regenval en droogte en houdt zich goed onder alle omstandigheden.

Marcel Jager en Anne Koudstaal van het PlasticRoad-team: "Samen met onze opdrachtgevers hebben we aangetoond dat ons baanbrekende circulaire concept - een prefab weg op basis van gerecycled plastic met regenwaterberging - haalbaar is. Wat in 2018 startte met twee pilots is nu al klaar voor industriële productie, daar zijn we ontzettend trots op."

Een ton gerecycled plastic

De twee pilots zijn 30 meter lang en bevatten elk een ton gerecycled plastic. De pilotversie bespaarde al zo'n 60 procent CO₂-uitstoot ten opzichte van een traditioneel fietspad van asfalt of betontegels. Bij de industriële productie van het definitieve ontwerp volgend jaar stijgt dit percentage. Ook is de circulariteit van het definitieve product geoptimaliseerd door doorontwikkeling van de constructie.

Zwaar verkeer

Bij de installatie zijn de pilotstroken voorzien van sensoren die het gebruik en het ‘gedrag' van het product meten. De belangrijkste bevinding is dat de PlasticRoad ook bestand is tegen zwaar verkeer als vuilniswagens en onderhoudsvoertuigen. Door het product verder te verbeteren is de definitieve versie straks robuuster en 2,5 keer zo sterk als de versie die in Zwolle en Giethoorn ligt. "Daarmee is de PlasticRoad klaar voor toepassing als parkeerplaatsen, we werken al toe naar de eerste pilot voor deze applicatie." Ook betekent dit dat een PlasticRoad voor autoverkeer realistischer wordt. Ook staan trottoirs en schoolpleinen op de planning.

Klimaatadaptieve infrastructuur

Extreme regenval en zware buien komen door klimaatverandering steeds vaker voor. De huidige infrastructuur kan dit vaak niet goed verwerken, met straten die blank staan tot gevolg. De holle ruimte van de PlasticRoad is bedoeld om dat water snel op te vangen en vervolgens geleidelijk te laten infiltreren in de ondergrond. Deze klimaatadaptieve oplossing blijkt volgens de initiatiefnemers uitstekend te werken. Op beide pilotlocaties was voorheen sprake van waterproblematiek. Zelfs met de meest zware buien was de impact op de bergingscapaciteit minimaal. Het hoogst gemeten waterniveau in de PlasticRoad was slechts 48% van de beschikbare berging op de locatie in Zwolle. Het water wordt vervolgens geleidelijk binnen twee dagen in de grond geïnfiltreerd, precies volgens verwachting.