Lightyear gaat zijn zonnedak vermarkten

Lightyear heeft een overeenkomst getekend met DSM om samen het unieke zonnedak van de Lightyear-auto te gaan verkopen voor op andere elektrische voertuigen, waaronder auto's, bestelwagens en bussen.

Met een zonnedak kan een elektrische auto verder rijden voordat hij moet opladen aan een laadpaal. De integratie van een zonnedak zal naar verwachting een goede investering zijn in meerdere EV-marktsegmenten. De bedrijven starten met een aantal proefprojecten in de auto- en openbaarvervoersector.

Technologie ontwikkeld voor Lightyear One

De zonneceltechnologie is in eerste instantie ontwikkeld voor de elektrische auto Lightyear One, die bij lancering in 2021 een WLTP-bereik heeft van 725 km. Met vijf vierkante meter geïntegreerde zonnecellen, beschermd door dubbel gebogen en supersterk veiligheidsglas, vangt het zonnedak continu zonlicht op, of de auto nu beweegt of stilstaat. Het resultaat is dat in geoptimaliseerde voertuigen en het juiste zonneklimaat, het zonnedak genoeg energie kan leveren om gemiddeld 70-90% van de jaarlijkse kilometerstand af te leggen.

Integraal onderdeel van het zonnedak is de geleidende achterplaat van DSM. Deze plaat maakt dat alle aansluitingen van de zonnecellen op de achterkant van het zonnepaneel kunnen worden geplaatst, waardoor elke beschikbare centimeter aan de voorkant van de module beschikbaar is om zonlicht op te vangen. De vermindering van elektrische verliezen (cel-naar-module) levert niet alleen een toename van 3% van het vermogen op; het heeft als bijkomend voordeel dat het bijdraagt aan een meer stijlvol zonnedak met een esthetische aantrekkingskracht.

Pascal de Sain, Vice President DSM Advanced Solar: "Door onze samenwerking met Lightyear te intensiveren, creëren we een nieuwe markt voor 'verliesvrije' krachtige back-contacttechnologie - met het potentieel om het gezicht van schone mobiliteit te veranderen en een grote impact op klimaatverandering. We kijken ernaar uit om deze samenwerking meer dan een decennium van markt- en wetenschappelijk leiderschap in zonne-energie te brengen. Ons doel is simpel; om schone, zonne-energie voor iedereen een realiteit te maken. "

Martijn Lammers, Head of Strategy en medeoprichter van Lightyear: "We willen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop mensen reizen. Door de toegankelijkheid van onze zonnetechnologie op te schalen via onze samenwerking met DSM, kunnen we de massale acceptatie van elektrische voertuigen versnellen door ze op zonne-energie te laten rijden. "