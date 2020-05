Drone-vogel inspecteert verborgen in het volle zicht

De Drone Bird Company – voorheen Clear Flight Solutions – lanceert een inspectiedrone die precies lijkt op een vogel. Doel is om verborgen te kunnen surveilleren en verkennen, terwijl je je in het volle zicht bevindt.

Volgend het Twentse bedrijf, dat al 30 jaar dronevogels bouwt, is de Aves Series 1 de eerste professionele, onopvallende dronevogel ter wereld. Hij heeft vaste vleugels, maar wordt verder nauw gemodelleerd naar zijn levende tegenhanger om de meest onopvallende optie voor bewaking, verkenning en monitoring te bieden. Er zijn geen luidruchtige propellers of bewegende delen om de aandacht te trekken. De drone beschikt over real-time telemetrie, verwisselbare sensormodules en een hoge mate van autonomie en kan worden uitgerust met dag- en nacht-infraroodcamera's.

Diverse maten en modellen

Het uiterlijk van de Aves kan worden aangepast aan soorten die voorkomen in het geografische werkgebied, zodat hij volledig opgaat in zijn omgeving. Afhankelijk van de bewerkingen en de gekozen soort kunnen specificaties verschillen om de werkelijke vogel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De vleugelspanwijdte kan tot 2,5 m bedragen. Het maximale operationele plafond is 3 km (10.000 voet), met een kruissnelheid van 43 km / h (12 meter per seconde) en een totaal bereik van 40 km.