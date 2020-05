Anti-Corona-spray beveiligt oppervlakken 90 dagen

Onderzoekers van de Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) hebben een multilevel antimicrobiële polymeer coating ontwikkeld (MAP-1) die effectief is in het doden van virussen, bacteriën en zelfs moeilijk te doden sporen. MAP-1 kan tot 99,9 procent van de zeer besmettelijke virussen zoals mazelen, bof en rubella en 99,99 procent van het surrogaat feline calicivirus (FCV) inactiveren - een gouden standaard voor efficiëntie van desinfectie en resistenter dan virussen als degene die verantwoordelijk is voor de Covid-19-epidemie.

MAP-1-coating is getest in twee veldstudies in het Kowloon Hospital en Haven of Hope Woo Ping Care and Attention Home. Het gebruik ervan in privacygordijnen van het ziekenhuis zorgde voor een vermindering van meer dan 98,7% van de resistente bacteriën in 3 weken. Naast ziekenhuizen werkt het team samen met de afdeling Watervoorziening en de afdeling Drainageservice om MAP-1 in de praktijk te testen in coatingmaterialen voor waterleidingen en rioleringen om microbiële besmetting en corrosie van de infrastructuur te voorkomen.

De coating is ontwikkeld door een team onder leiding van Yeung King Lun, hoogleraar Chemische en Biologische Technologie en Milieu en Duurzaamheid. Lun noemt de coating "zeer veelzijdig, met een effectieve periode van maximaal 90 dagen".

Geschikt voor vele materialen

Het product is ontworpen voor gebruik op verschillende oppervlakken, waaronder metalen, beton, hout, glas, kunststoffen, maar ook stoffen, leer en textiel zonder het uiterlijk en het tastgevoel van de materialen te veranderen. Volgens de technische standaard voor desinfectie, uitgegeven door de National Health Commission in China, is de coating bewezen niet-toxisch en veilig voor de huid en het milieu, waardoor MAP-1 ook kan worden verwerkt tot handdesinfecterende middelen, verven en coating, filtermaterialen voor lucht- en waterzuivering, evenals kleding en chirurgische maskers om de gezondheid van het individu en het publiek te beschermen.

De essentie van nieuwe coatingtechnologie ligt in het creëren van oppervlaktegroepen die de microbiële omhulling en biomoleculen actief verstoren, waardoor de micro-organismen bij contact niet levensvatbaar meer zijn. De coating voorkomt ook microbiële hechting op het oppervlak en houdt het zo vrij van microbiële verontreinigingen. Door gebruik te maken van een speciale mix van antimicrobiële polymeren, doodt de nieuwe coating effectief tot 99,99 procent van de bacteriën en virussen door middel van contactdoding en antikleeftechnologie, waaronder Rubella, aviaire influenza, H1N1 en FCV - een niet-omhuld virus dat tot de moeilijkst te doden. Volgens de richtlijn van de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) in 2016 staat effectief zijn tegen FCV gelijk aan het kunnen inactiveren van het coronavirus - een omhuld virus dat gemakkelijker te steriliseren is dan het niet-omhulde virus.

Kinderdagverblijven

HKUSTen zijn industriële partner Chiaphua Industries Limited hebben de coating al aangebracht in meer dan 70 kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen. Andere locaties zijn onder meer winkelcentra, schoolbussen, kerken en sporttrainingsfaciliteiten.