 Robot helpt bij inspectie lasnaden

Het gebruik van mens-robot samenwerking kan voordelen opleveren voor de inspectie van lasnaden in de automobielindustrie. Het Fraunhofer HHI wil dit in een gezamenlijk project met Volkswagen AG demonstreren.

Het Fraunhofer instituut heeft een systeem ontwikkeld voor contactloze interactie tussen robot en mens. De robot presenteert het onderdeel in een ergonomische positie voor de medewerker om een eenvoudige inspectie van lasnaden mogelijk te maken.

Overbelasting

Vlekkeloze lasnaden zijn een kritisch kwaliteitscriterium in de autotechniek. Het inspectieproces is echter decennialang onveranderd gebleven. Daarvoor moet elk onderdeel handmatig worden vastgezet in een roterende klem, zodat het vanuit alle hoeken kan worden geïnspecteerd. De medewerker moet daarbij vaak onergonomische posities innemen, wat kan leiden tot overbelasting of blessures. Bovendien wordt voor deze complexe procedure slechts een korte tijd uitgetrokken, wat een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van de inspectie. Ook zijn de medewerkers vrij om de inspectie op hun eigen manier uit te voeren. Dit leidt onvermijdelijk tot een niet-gestandaardiseerde procedure. Het is moeilijker om systematisch gebreken te herkennen op basis van de waarnemingen van verschillende inspecteurs. Bovendien worden dergelijke gebreken vaak niet geregistreerd of moeten ze moeizaam via toetsenbord en muis in een apart systeem worden ingevoerd.





Veiligheid



In de toekomst zal het inspectieproces interactief zijn. Robots houden de zware onderdelen vast en manoeuvreren ze in een positie zodat medewerkers deze op een ergonomische manier kunnen inspecteren. Zulke robots hebben dan minstens zes assen en kunnen een onderdeel in alle mogelijke richtingen bewegen, draaien en kantelen. De robot haalt automatisch een onderdeel uit de lijn en biedt deze ter inspectie aan. De medewerker communiceert met de robot door middel van expliciete en impliciete gebaren. Op basis van de positie en gebaren van de medewerker berekent de software de benodigde beweging van de robotarm en brengt zo het onderdeel in de gewenste positie. Dit zorgt ook voor de veiligheid van de gebruiker. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld niet meer direct naar het onderdeel kijkt, stopt de software uit voorzorg de robotarm. Zo kunnen medewerkers hun aandacht richten op het opsporen van defecten en zullen daardoor minder defecten over het hoofd zien.



Een extra op-handgebaren-gebaseerde gebruikersinterface wordt op het onderdeel/werkbank geprojecteerd. Hiermee is de robot en de inspectieprocedure aan te sturen.(foto: Fraunhofer HHI)









Meer informatie: https://www.hhi.fraunhofer.de/en/press-media/news/2020/fraunhofer-hhi-enables-smooth-collaboration-between-humans-and-robots.html