Nieuwste elektrische Superbike heeft structurele tandwielkast en kabelvrij batterijpakket (video)

De Apex-RS is de derde elektrische superbike gemaakt door het studententeam Electric Superbike Twente. De volledig elektrisch aangedreven race-motor beschikt over 160 pk waarmee hij sneller dan 250 km/u zal gaan. Om van 0 naar 100 km/u te acceleren, heeft de motor minder dan 3 seconden nodig. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 13.2 kWh en bestaat uit 495 cellen.

De Apex-RS is binnen acht maanden tijd is de motorfiets ontworpen en gemaakt. Tijdens de coronacrisis heeft het team de productie ondanks de maatregelen kunnen voortzetten en de superbike toch weten af te maken. Zodra het weer kan, zal hij zal het gaan opnemen tegen concurrerende studententeams van diverse universiteiten in binnen-en buitenland.

Electric Superbike Twente heeft met name gefocust op de veiligheid en betrouwbaarheid van het batterijpakket. Vergeleken met de superbike van het vorige jaar, is de Apex-RS 40kg lichter. Het team verwacht daardoor een enorme verbetering in de prestaties van de superbike. Het doel is om MotoGP-rondetijden te behalen binnen 4 jaar. Er wordt verwacht dat de Apex-RS-prestaties vergelijkbaar zijn met dat van de Moto2-motoren.

Structurele tandwielkast

Het team heeft diverse innovaties doorgevoerd. De tandwielenkast verbonden aan de elektromotor maakt nu structureel deel uit van het frame. Dit betekent dat de tandwielenkast alle krachten en schokken kan opvangen. Dit vereiste complexe simulaties en geavanceerde productietechnieken, maar leidt uiteindelijk tot een eenvoudiger en efficiënter ontwerp.

Kabelvrij batterijpakket

De veiligheid van het batterijpakket is ook verbeterd. De batterijcellen zijn op een nieuwe manier aan elkaar verbonden waardoor er geen kabels tussen de cellen meer nodig zijn. De 'impact resistant casing' om het batterijpakket heen vangt de klap op bij een eventuele crash.

Races

Het team had plannen om in Finland, op het eiland Bermuda en op Assen te gaan racen, maar deze races zijn verplaatst naar het volgende jaar. Het team is daarom druk met het plannen van races tegen teams van de TU Delft en een aantal Engelse teams aan het eind van deze zomer. Daarnaast hoopt het team mee te doen aan de OW Cup op TT Circuit Assen in september.