Neste krijgt eerste zeer efficiënte elektrolyser

Op de raffinaderij van Neste in Rotterdam wordt begin 2023 een hoge-temperatuur elektrolyser geïntegreerd in het bioraffinageproces. De elektrolyser gaat groene waterstof produceren voor de productie van biobrandstoffen.

Het gaat om 's werelds eerste multi-megawatt hoge-temperatuur elektrolyser voor waterstofproductie. Deelnemende partners zijn naast Neste de Franse onderzoeksorganisatie CEA, fabrieksbouwer Paul Wurth, energiebedrijf Engie en cleantechbedrijf Sunfire.

De elektrolyser krijgt een nominaal vermogen van 2,6 megawatt en een waterstofproductiecapaciteit van 60 kilo per uur. Daarbij blijft 85 procent van de energetische waarde behouden in de waterstof (85% AC to LHV H2). Het proces maakt gebruikt van een hoge temperatuur elektrolysesysteem (700 graden Celsius) en lage temperatuur stoom (150 graden Celsius).

Schaalvergroting

Het demonstratieproject is de eerste stap naar schaalvergroting. Tegen het einde van 2024 zal de elektrolyser naar verwachting zestienduizend uur of langer in bedrijf zijn geweest. De installatie zal dan ongeveer 960 ton groene waterstof hebben geproduceerd. De resultaten van het demonstratieproject zijn er nog niet, maar het consortium denkt al wel aan een elektrolyser van 100 megawatt in een volgende fase.