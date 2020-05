Raspberry Pi competitie gaat digitaal door

De Raspberry Pi competitie, die dit jaar voor de tweede keer in Nederland wordt georganiseerd, gaat door in een digitaal format. De online jurering vindt plaatst op dinsdag 25 mei en tijdens de finale op donderdagmiddag 27 mei worden de winnaars bekendgemaakt.

Tijdens de Raspberry Pi competitie nemen teams van jongeren vanaf 12 jaar het tegen elkaar op om, met behulp van een computer op broekzakformaat, een oplossing voor een maatschappelijk probleem uit te vinden. Scholieren van het vmbo, havo, vwo en mbo uit heel het land bogen zich dit jaar over slimme toepassingen voor Smart Cities & Mobility, op basis van de bekende mini-hobbycomputer.

Het initiële plan was om net als vorig jaar de wedstrijd tot een feestelijk einde te brengen in de Amsterdam ArenA. Vanwege de coronacrisis is dit jaar een fysieke bijeenkomst geen optie. Zowel de juryrondes als de prijsuitreikingen worden daarom omgevormd naar interactieve online bijeenkomsten. De verschillende teams presenteren hun uitvindingen via de webcam en worden op afstand beoordeeld.

Het besluit om door te gaan in dit nieuwe format werd genomen in een periode waarin vele beurzen, wedstrijden en andere evenementen werden afgelast. Zo niet de Raspberry Pi competitie. "De Raspberry Pi competitie draait om vindingrijkheid. We willen leerlingen uitdagen om innovatieve technologische oplossingen te vinden voor problemen", zegt Ernst Brand, public sector expert bij PA Consulting, dat de wedstrijd samen met House of Digital organiseert. "In dat kader is het volstrekt logisch dat deze wedstrijd ‘gewoon' doorgaat met behulp van technologie. Juist in zo'n verstorende situatie kunnen initiatieven zoals deze competitie de daad bij het woord voegen en laten zien wat er allemaal mogelijk is met een gezonde dosis vernuft."

De competitie verloopt door corona niet zonder uitdagingen. Contactbeperkende maatregelen en de sluiting van scholen maken samenwerken lastiger. Maar uiteindelijk zijn 16 teams erin geslaagd ondanks alle obstakels hun projecten in te dienen.

De competitie is gericht op jongeren vanaf 12 jaar van vmbo-, havo-, vwo- en mbo-scholen die hands-on ervaring willen opdoen met computerprogrammeren en techniek.



Jurylid Anke Schlichting, Chief Technology & Transformation Officer bij Aegon: "Het mooie aan de Raspberry Pi competitie is dat we toekomstig talent onderdompelen in de belangrijkste en meest relevante IT-vaardigheden: logisch en analytisch denken en toepassen. Ongemerkt is ongelofelijk veel in ons leven afhankelijk van technologie en code. Daarom is het ook zo belangrijk dat onze jonge generaties vertrouwd zijn met code, er handig mee zijn, en het leuk vinden ermee te werken."