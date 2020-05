Call Stimuleringssubsidies voor Vrouwen in Bèta en Techniek geopend

In Nederland is het percentage werkzame vrouwen in veel van de bèta- en technische disciplines laag. Om die reden opent NWO de call Stimuleringssubsidies voor Vrouwen in Bèta en Techniek.

Om gekwalificeerde vrouwen in bèta of technische wetenschappen te behouden en een stabiele uitgangspositie in de wetenschap te bieden, ondersteunt deze subsidie vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben, maar wel uitzicht hebben op een vaste of hogere onderzoekspositie (vanaf Tenure Track) in de bèta- of technische wetenschappen. Dit wordt gedaan door onderzoeksinstellingen financieel te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in de overbruggingsperiode naar deze positie. Soms kan een universiteit bijvoorbeeld wel een vaste of hogere positie aanbieden, maar niet per direct. Dit ‘gat' kan dan overbrugd worden door deze subsidie.

Beschikbaar budget

NWO stelt voor de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) voor 2020 een budget van 3,6 miljoen euro ter beschikking. Voor de besteding van het jaarlijkse beschikbare budget geldt het op-is-op principe. Als de middelen zijn uitgeput voor het einde van het kalenderjaar kunnen pas in het daaropvolgende kalenderjaar weer aanvragen in behandeling worden genomen.

Meer informatie en aanvragen