FME: ‘Zeer zware klappen technologische industrie op komst’

Ondernemers in de technologische industrie gaan een zeer zware tijd tegemoet als gevolg van de coronacrisis. Dat concludeert FME uit een enquête onder zijn lidbedrijven, waaraan bijna 600 ondernemers meededen. Bijna de helft van deze bedrijven heeft nu al te maken met een flinke omzetdaling en geeft aan ook in het derde kwartaal minimaal 20% en soms wel 50% op de omzet te moeten inleveren. Bijna 60% van de bedrijven komt binnen een jaar in liquiditeitsproblemen. De helft van die bedrijven zegt personele maatregelen niet uit te kunnen sluiten om een faillissement te voorkomen, als overheidsmaatregelen uitblijven.

"De ‘intelligente lockdown' is economisch rampzalig voor de industrie", stelt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink. Het al in januari ingestelde FME-coronameldpunt werd overspoeld door meldingen dat de internationale toeleveringsketens onder druk stonden. "Dat terwijl technologie nu nog meer dan ooit de oplossing is voor maatschappelijke uitdagingen. In de zorgsector, bij de voedselproductie en de openbare veiligheid."

Uit de crisis innoveren

FME ziet één manier om onze welvaart en welzijn te garanderen. "We moeten ons uit de crisis innovéren. Deze schokkende cijfers laten zien dat dat een enorme uitdaging is. Daarom hebben we zowel nu als in de toekomt mensen met de juiste skills nodig. We moeten zorgen dat technologisch personeel behouden blijft en weer aan het werk kan, door middel van een NOW 2.0 en NOW 3.0 regeling. Ook moet er juist nu geïnvesteerd worden in innovatie en R&D.

"Het is hoog tijd dat naast de politieke focus op het ontzien van de gezondheidszorg, de focus ook op de economische belangen komt te liggen. Gezondheid en economie zijn twee zijden van dezelfde medaille. De ‘intelligente lockdown' moet zo snel mogelijk een ‘intelligente doorstart' worden, zodat we enorme en blijvende schade bij bedrijven kunnen indammen."