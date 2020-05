Licht doodt corona – en andere virussen (video)

Een techniek virussen die uit de lucht ‘zapt’ met een korte golf UV-licht, is veelbelovend voor het beperken van de verspreiding van Covid-19 in openbare binnenruimten.

De technologie maakt gebruik van lampen die continue lage doses ver-UVC-licht uitzenden dat virussen en bacteriën kan doden zonder de menselijke huid, ogen en andere weefsels te beschadigen, wat het probleem is met conventioneel UV-licht.

"Ver-UVC-licht heeft de potentie om een‘ game changer 'te zijn ', zegt David Brenner, hoogleraar stralingsbiofysica aan de Columbia universiteit (VS). "Het kan veilig worden gebruikt in openbare ruimtes en het doodt ziekteverwekkers in de lucht voordat we ze kunnen inademen."

Wetenschappers weten al decennia dat kiemdodend UV-licht (golflengte rond 254 nm) het vermogen heeft om virussen en bacteriën te doden. Ziekenhuizen en laboratoria gebruiken vaak kiemdodend UV-licht om lege kamers en apparatuur te steriliseren. Maar conventioneel kiemdodend UV-licht kan niet worden gebruikt in aanwezigheid van mensen omdat het gezondheidsproblemen kan veroorzaken aan de huid en ogen.

Ver UVC-licht, dat een golflengte heeft in het bereik van 205 tot 230 nm, kan geen menselijke cellen beschadigen. Maar deze golflengten kunnen wel virussen en bacteriën doden, in de lucht of op oppervlakken.

De experimenten van het onderzoeksteam hebben al aangetoond dat ver-UVC effectief is in het uitroeien van twee soorten seizoensgebonden virussen (die die hoest en verkoudheid veroorzaken). In samenwerking met infectiespecialisten test men het licht nu tegen het SARS-CoV-2-virus. "Met bemoedigende resultaten", aldus Brenner.

Als hij breed wordt toegepast, heeft de technologie volgens Brenner de potentie om toekomstige epidemieën en pandemieën onder controle te houden. "Ons systeem is een goedkope, veilige oplossing om virussen in de lucht uit te roeien, enkele minuten nadat ze zijn uitgeademd, -gehoest of -geniesd. En dat geldt niet alleen voor Covid-19, maar ook voor toekomstige nieuwe virussen, evenals meer bekende virussen zoals influenza en mazelen."

Bestaande armaturen

Brenner stelt zich voor dat de lampen worden geplaatst in allerlei openbare binnenruimtes. De technologie kan gemakkelijk in bestaande verlichtingsarmaturen worden ingebouwd en zou kunnen worden ingezet in ziekenhuizen en artsenpraktijken, maar ook in scholen, luchthavens, vliegtuigen en andere transportknooppunten.

Ver-UVC-lampen worden nu experimenteel door een aantal Amerikaanse bedrijven geproduceerd. Ze kosten 500 tot 1000 dollar per lamp.