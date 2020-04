Een compleet ziekenhuis in 100 dagen

Dassault Systèmes en Aden Group gaan samen een kant-en-klaar ziekenhuis ontwikkelen dat zicht rich op het behandelen van mensen met infectieziekten. Aden Group is een van de grootste facilitymanagement-ondernemingen in Azië. Het nieuwe ziekenhuis is gebaseerd op een concept dat luistert naar de naam ‘Akila Care’ en is snel in gebruik te nemen.

Het ziekenhuis moet dankzij het gebruik van digital twin-technologie slechts onderhoud vereisen waardoor het snel en gemakkelijk inzetbaar is in landen die door Covid-19 of andere infectieziekten worden getroffen. Met Akila Care volgen de partners een lijn die eerder is ingezet in Wuhan, waar in zeer korte tijd (slechts enkele dagen) een nieuw ziekenhuis is gebouwd.

In 100 dagen operationeel

De bedrijven ontwikkelen nieuwe processen voor het engineeren en bouwen van een ziekenhuis. Ook werken zij aan nieuwe procedures voor het verder verbeteren van de dagelijkse operatie in een ziekenhuis. Hierbij maken zij maximaal gebruik van het 3DExperience-platform van Dassault Systèmes en het Akila Care-concept van de Aden Group voor het beheren van ziekenhuisomgevingen. In het virtuele model kunnen grote aantallen engineers en ontwikkelaars samen de ziekenhuisomgeving ontwerpen en simulaties uitvoeren.

Het doel is dat een ziekenhuis binnen 100 dagen volledig operationeel is - en vervolgens nog jarenlang operationeel kan blijven. Er ligt bij dit project veel nadruk op het optimaliseren van de dagelijkse operatie en het benodigde onderhoud.

De bedrijven gaan tevens een consortium samenstellen voor het leveren en onderhouden van de medische apparatuur en het engineeren en bouwen van ziekenhuizen, zodat het nieuwe ziekenhuisconcept zo snel mogelijk kan worden aangeboden.

Digital twin

Zowel werknemers als toeleveranciers en andere partners van het concept maken gebruik van een digital twin van de faciliteit. Dit maakt het mogelijk om tijdens de voorbereiding en bouw planningen te optimaliseren, snel nieuwe modules te ontwikkelen, isolatiekamers in gebruik te nemen, maar ook werknemers en onderhoudsmedewerkers te trainen. Is het ziekenhuis eenmaal operationeel dan is de digital twin te gebruiken voor assetmanagement, doordat een digitale koppeling wordt gelegd tussen de apparatuur in het ziekenhuis en de digital twin. Het digitale model kan ook gebruikt worden voor het aansturen van hygiënische procedures en bijvoorbeeld de schoonmaakrobots.

Outcome based facilitymanagement

"Aden Group maakt gebruik van een aanpak die ‘outcome based facilitymanagement' wordt genoemd. Dat is weliswaar een nieuw concept, maar het heeft zich in de praktijk reeds bewezen. Een faciliteit als een ziekenhuis is hierbij opgebouwd uit modules die op een slimme en digitale manier met elkaar gekoppeld zijn. Deze aanpak leunt zwaar op een holistische en geïntegreerde aanpak waarbij een digital twin wordt toegepast. Het 3DExperience-platform maakt deze radicaal andere aanpak mogelijk. Daarmee is onze samenwerking met Aden Group een showcase voor de manier waarop in de toekomst mission critical infrastructuren kunnen worden ontwikkeld en geleverd", zegt CEO Bernard Charlès van Dassault Systèmes.