Wedstrijd: Kraak de Crisis

Ondernemers met ideeën over hoe we onze maatschappij en economie na de corona-crisis kunnen inrichten, kunnen meedoen aan de ideeënwedstrijd Kraak de Crisis. Inzenden kan tot 3 mei. De 10 finasilten krijgen een coachingtraject, de winnaar een opdracht van maximaal 25.000 euro om de stap naar de praktijk te zetten.

Ondernemers worden opgeroepen om te bekijken hoe we onze maatschappij en economie hebben ingericht. En hoe we onze wereld na de crisis willen opbouwen: wat geven we aandacht en ruimte om te groeien en wat is belemmerend of overbodig? De initiatiefnemers van de wedstrijd, waaronder Topsector Energie, zetten zich in om de groeikans van waardevolle initiatieven en ideeën te vergroten. Kanshebbers dragen bij aan drie doelen: CO₂-reductie, een circulaire economie en een sociaal rechtvaardiger Nederland.

Voor alle 10 finalisten organiseert het team van ‘Kraak de Crisis' een compleet coachingstraject van PwC en Frisseblikken in de week van 4 mei. Daarbij krijgen ze allemaal een complete doormeting van MAEX door middel van een social handprint.

Tot slot maken alle finalisten kans op een goldenticket voor de Dutchtainable Blitzscale en 100 uur coaching door Talent voor Transitie!

