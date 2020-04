Sluis Eefde in gebruik, defect, en weer in gebruik

De nieuwe sluis bij Eefde is maandag in gebruik genomen. 12 uur na opening ontstond de eerste stremming: door een defecte sensor werkte het hydraulische systeem van de sluisdeuren niet. Het probleem werd binnen 24 uur opgelost. De sluis is voorzien van een innovatieve segmentdeur en een elektrohydraulische aandrijving.

‘In Frankrijk zijn er alleen maar problemen met dit soort deuren, eindeloze processen met de aannemers, kortom gestremde sluizen', schrijft schipper Williebrordus op Schuttevaer.nl. ‘Dit soort deur is een hobby van ingenieurs - op papier klopt het. Maar in de praktijk is het hopeloos.'

Laten we hopen dat hij het niet bij het juiste eind heeft en dat het om kinderziektes gaat. Rijkswaterstaat heeft de nieuwe sluis weliswaar een maand getest, maar kinderziektes zijn in een dergelijk project niet uitzonderlijk. Port of Twente, de koepel van logistieke bedrijven in Twente zei vrijdag dan ook al dat het niet verstandig was om de oude sluis direct bij opening van de nieuwe te sluiten. Expert binnenvaart Anne-Ruth Scheijgrond: „Ik had graag gezien dat beide kolken eerst een tijdje naast elkaar zouden draaien. In een nieuwe sluis kunnen altijd wat problemen en kinderziektes opduiken. Dit wordt heel erg spannend."



Nieuwe zakelijkheid brengt sluisnoviteit

De tweede sluis verbetert de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart en geeft ruimte aan grotere zwaarder beladen binnenvaartschepen.

De sluiskolk heeft een segmentdeur, die wegdraait in de bodem als de sluis opengaat. Een segmentdeur van deze omvang in een schutsluis is uniek in Nederland. Voordeel is dat hij bij een calamiteit ook tegen de stroming in is te sluiten. Bovendien is de deur makkelijker te onderhouden en energiezuinig in gebruik. Ook komen er puntdeuren. Deze combinatie is een primeur in Nederland.

Rijkswaterstaat toont in 2 video's hoe het de segmentdeur van 15 m heeft verplaatst en de 50.000 kg per stuk wegende puntdeuren op hun plek heeft gehangen.