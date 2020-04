Sensortechnologie maakt 1,5 meter-colleges mogelijk

UT-promovendus Rudy Oude Vrielink bedacht een mogelijke oplossing om studenten tijdens colleges op anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Hij ontwikkelde een sensortechnologie voor collegezalen, die nauwkeurig de bezetting en benutting in een collegezaal kan monitoren.

"Ik denk dat het mogelijk is mijn technologie in te zetten bij colleges in de zogeheten anderhalvemetersamenleving", stelt Oude Vrielink. "Met de nodige aanpassingen, dat wel. Deze technologie, die ik bedacht tijdens mijn promotie en voor mijn spin-off TwiQel, is vooralsnog namelijk geschikt om te registreren hoeveel mensen op ieder moment aanwezig zijn in een collegezaal. In dit geval wil je niet alleen weten hoeveel studenten aanwezig zijn, maar ook of ze op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar zitten.

"Bovenop het eigen neurale netwerk gebruiken we een laag algoritmes van de internetreuzen", is het plan van de onderzoeker. "Dat is makkelijk praten, maar er zit veel rekenwerk achter. Een sensor vooraan de collegezaal kan vervolgens continu het aantal aanwezigen tellen en signaleren als er meer mensen binnen zijn dan toegestaan. De sensor kan aangeven waar de mensen precies in de zaal zitten en kan dus ook signaleren of dat op voldoende afstand van elkaar is. De docent krijgt dan bijvoorbeeld een signaaltje als dit niet het geval is. Of studenten kunnen pushmeldingen krijgen op hun telefoons als de zaal te vol zit. Er is in theorie ontzettend veel mogelijk."

Kwart van de capaciteit

Wifi is volgens Oude Vrielink niet erg geschikt, "omdat die technologie niet nauwkeurig genoeg is. Daarbij is het nogal privacygevoelig om wifi te gebruiken. Onze eigen sensor slaat geen enkel beeld op, dus de privacy komt niet in het geding. Weer een andere manier is een teller bij de ingang van de collegezaal. Daarmee kun je bepalen hoe snel studenten naar binnen gaan en hoeveel naar binnen mogen. Je boet in de nieuwe anderhalvemetersituatie natuurlijk wel in op de capaciteit van je collegezalen. Je kunt ervanuit gaan dat er plaats is voor een stuk minder studenten, tot misschien slechts een kwart van de normale capaciteit."

De onderzoeker staat te trappelen om de technologie te testen. "Al heb ik slechts drie collegezalen beschikbaar, of tien, dat maakt me niet uit. De inzet van onze eigen sensor lijkt nu de meest geschikte technologie, maar ik zou graag in de praktijk willen testen of ik het bij het rechte eind heb."